Recetas de cocina para octubre 2025: las mejores 7 para hacer fácil y rápido

Con la llegada de octubre de 2025 comienza a subir la temperatura y es un momento ideal para apostar por esas comidas frescas, rápidas y más simples de preparar. En ese contexto, la inteligencia artificial compartió las mejores 7 recetas de cocina para hacer este mes.

Estas son las mejores recetas de cocina para hacer fácil y rápido en octubre 2025

La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó cientos de datos y definió las mejores 7 recetas rápidas para preparar en octubre de 2025. Así, compartió los ingredientes necesarios y el paso a paso para prepararlas. Sus recomendaciones fueron:

1. Tarta de espinaca, ricota y queso (sin masa)

Ingredientes (4 porciones)

2 atados grandes de espinaca o acelga. 400 g de ricota (entera o descremada). 3 huevos. 100 g de queso rallado (Sardo o Reggianito). Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.

Preparación (10 minutos + 25 de horno)

Blanquear la hoja: Lave y cocine la espinaca/acelga muy brevemente (al vapor o en agua hirviendo por 2 minutos). Escúrrala muy bien, exprimiendo para retirar todo el exceso de agua. Píquela. Preparar la mezcla: En un bol, mezcle la hoja picada con la ricota, los huevos y la mitad del queso rallado. Condimentar: Sazone generosamente con sal, pimienta y nuez moscada. Hornear: Vierta la mezcla en una fuente o tartera aceitada. Espolvoree el queso rallado restante por encima. Lleve a horno medio (180 °C) por unos 25 minutos, o hasta que esté dorada y firme.

2. Revuelto de alcauciles y huevo

Ingredientes (2 porciones)

4 alcauciles grandes. 3 huevos. 2 dientes de ajo. Perejil fresco picado, a gusto. Aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación (20 minutos)

Cocinar los alcauciles: Retire las hojas externas más duras y corte la punta del alcaucil. Hiérvalos o cocínelos al vapor hasta que estén tiernos (unos 15-20 minutos). Una vez cocidos, retire el "heneo" (los pelitos internos) y corte los corazones en cuartos. Saltear: En una sartén, caliente aceite de oliva y saltee el ajo picado sin que se queme. Agregue los cuartos de alcaucil y el perejil. Saltee por 2 minutos. Hacer el revuelto: Bata los huevos con sal y pimienta. Viértalos sobre los alcauciles en la sartén. Revuelva constantemente a fuego medio hasta que los huevos cuajen, pero queden cremosos. Sirva de inmediato.

3. Ensalada Completa de arroz, palta y tomate

Ingredientes (4 porciones)

2 tazas de arroz cocido (frío). 2 paltas medianas. 2 tomates grandes. 1 taza de lechuga o rúcula (de estación). Para el aderezo: Aceite de oliva, jugo de 1 limón, sal y pimienta.

Preparación (10 minutos)

Preparar los vegetales: Lave y corte los tomates y las paltas en cubos. Si usa lechuga, córtela en tiras; si usa rúcula, déjela entera. Mezclar: En una fuente grande, combine el arroz cocido frío, los cubos de tomate y palta, y la hoja verde elegida. Aderezar: En un recipiente aparte, mezcle el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta. Servir: Vierta el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir y mezcle suavemente.

4. Salteado de chauchas, brócoli y pollo

Ingredientes (2 porciones)

2 pechugas de pollo (cortadas en tiras).

200 g de chauchas (vainas).

1 taza de ramilletes de brócoli.

1 cucharada de salsa de soja.

Aceite de girasol o sésamo, sal y pimienta.

Preparación (20 minutos)

Blanquear: Lave y corte las chauchas. Cocine las chauchas y el brócoli en agua hirviendo con sal por solo 3-4 minutos para que queden al dente (crujientes). Escurra y reserve. Sellar el pollo: En un wok o sartén grande, caliente el aceite y selle las tiras de pollo a fuego fuerte hasta que estén doradas. Salpimente. Saltear: Baje el fuego y agregue el brócoli y las chauchas blanqueadas. Saltee todo por 2 minutos. Terminar: Vierta la salsa de soja y revuelva rápidamente para que todos los ingredientes se impregnen. Sirva inmediatamente.

5. Pechugas de pollo a la naranja

Ingredientes (2 porciones)

2 pechugas de pollo (enteras o en bifes).

Jugo de 2 naranjas de ombligo.

1 cucharadita de miel.

1 cucharadita de mostaza (tipo Dijon o americana).

Sal y pimienta.

Preparación (15 minutos)

Sellar el pollo: Salpimente las pechugas. En una sartén con un poco de aceite, séllalas a fuego fuerte por ambos lados hasta que estén doradas. Hacer la salsa: En un bol, mezcle el jugo de naranja, la miel y la mostaza. Cocinar en salsa: Vierta la mezcla de naranja sobre el pollo en la sartén. Deje que hierva y que la salsa se reduzca y espese ligeramente (unos 5-7 minutos a fuego medio). Servir: Corte las pechugas en rodajas y sirva bañadas con la salsa de naranja. Vos podés acompañar con arroz blanco.

6. Pizzetas de calabaza con queso

Ingredientes (para 4 pizzetas)

1 calabaza o zapallo anco mediano.

150 g de queso cremoso o muzzarella.

1 tomate en rodajas.

Orégano o albahaca fresca.

Aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación paso a paso

Cortar la base: Lave la calabaza y córtela en rodajas de unos 1.5 a 2 cm de grosor. Retire las semillas. Pre-cocinar: Coloque las rodajas en una placa aceitada, salpimente y lleve a horno fuerte (200 °C) por 15-20 minutos, o hasta que estén tiernas. Armar la pizzeta: Retire del horno, dé vuelta cada rodaja. Coloque encima una rodaja de tomate, y luego el queso cremoso. Espolvoree con orégano o albahaca. Gratinar: Vuelva al horno por 5-7 minutos más, hasta que el queso se derrita y gratine.

7. Postre Rápido: Manzanas Asadas con Canela

Ingredientes (2 porciones)

2 manzanas (cualquier variedad, como Red Delicious o Granny Smith).

2 cucharaditas de azúcar (blanca o rubia).

1 cucharadita de canela en polvo.

Opcional: un trocito de manteca (mantequilla) en el centro.

Preparación (15 minutos - Microondas)

Preparar la manzana: Lave la manzana y, con cuidado, retire el centro con un cuchillo o descorazonador (sin llegar al fondo). Rellenar: En el hueco, coloque una mezcla de azúcar y canela. Si usted quiere, puede agregar el trocito de manteca. Cocinar: Coloque las manzanas en un recipiente apto para microondas con un poquito de agua en la base. Cubra el recipiente. Cocine a potencia máxima por 5 a 7 minutos, o hasta que estén bien tiernas. El tiempo exacto dependerá de la potencia de su electrodoméstico. Servir: Deje entibiar y sirva.