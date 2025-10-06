Con la llegada de octubre de 2025 comienza a subir la temperatura y es un momento ideal para apostar por esas comidas frescas, rápidas y más simples de preparar. En ese contexto, la inteligencia artificial compartió las mejores 7 recetas de cocina para hacer este mes.
Estas son las mejores recetas de cocina para hacer fácil y rápido en octubre 2025
La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó cientos de datos y definió las mejores 7 recetas rápidas para preparar en octubre de 2025. Así, compartió los ingredientes necesarios y el paso a paso para prepararlas. Sus recomendaciones fueron:
1. Tarta de espinaca, ricota y queso (sin masa)
Ingredientes (4 porciones)
- 2 atados grandes de espinaca o acelga.
- 400 g de ricota (entera o descremada).
- 3 huevos.
- 100 g de queso rallado (Sardo o Reggianito).
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.
Preparación (10 minutos + 25 de horno)
- Blanquear la hoja: Lave y cocine la espinaca/acelga muy brevemente (al vapor o en agua hirviendo por 2 minutos). Escúrrala muy bien, exprimiendo para retirar todo el exceso de agua. Píquela.
- Preparar la mezcla: En un bol, mezcle la hoja picada con la ricota, los huevos y la mitad del queso rallado.
- Condimentar: Sazone generosamente con sal, pimienta y nuez moscada.
- Hornear: Vierta la mezcla en una fuente o tartera aceitada. Espolvoree el queso rallado restante por encima. Lleve a horno medio (180 °C) por unos 25 minutos, o hasta que esté dorada y firme.
2. Revuelto de alcauciles y huevo
Ingredientes (2 porciones)
- 4 alcauciles grandes.
- 3 huevos.
- 2 dientes de ajo.
- Perejil fresco picado, a gusto.
- Aceite de oliva, sal y pimienta.
Preparación (20 minutos)
- Cocinar los alcauciles: Retire las hojas externas más duras y corte la punta del alcaucil. Hiérvalos o cocínelos al vapor hasta que estén tiernos (unos 15-20 minutos). Una vez cocidos, retire el "heneo" (los pelitos internos) y corte los corazones en cuartos.
- Saltear: En una sartén, caliente aceite de oliva y saltee el ajo picado sin que se queme. Agregue los cuartos de alcaucil y el perejil. Saltee por 2 minutos.
- Hacer el revuelto: Bata los huevos con sal y pimienta. Viértalos sobre los alcauciles en la sartén. Revuelva constantemente a fuego medio hasta que los huevos cuajen, pero queden cremosos. Sirva de inmediato.
3. Ensalada Completa de arroz, palta y tomate
Ingredientes (4 porciones)
- 2 tazas de arroz cocido (frío).
- 2 paltas medianas.
- 2 tomates grandes.
- 1 taza de lechuga o rúcula (de estación).
- Para el aderezo: Aceite de oliva, jugo de 1 limón, sal y pimienta.
Preparación (10 minutos)
- Preparar los vegetales: Lave y corte los tomates y las paltas en cubos. Si usa lechuga, córtela en tiras; si usa rúcula, déjela entera.
- Mezclar: En una fuente grande, combine el arroz cocido frío, los cubos de tomate y palta, y la hoja verde elegida.
- Aderezar: En un recipiente aparte, mezcle el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta.
- Servir: Vierta el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir y mezcle suavemente.
4. Salteado de chauchas, brócoli y pollo
Ingredientes (2 porciones)
- 2 pechugas de pollo (cortadas en tiras).
- 200 g de chauchas (vainas).
- 1 taza de ramilletes de brócoli.
- 1 cucharada de salsa de soja.
- Aceite de girasol o sésamo, sal y pimienta.
Preparación (20 minutos)
- Blanquear: Lave y corte las chauchas. Cocine las chauchas y el brócoli en agua hirviendo con sal por solo 3-4 minutos para que queden al dente (crujientes). Escurra y reserve.
- Sellar el pollo: En un wok o sartén grande, caliente el aceite y selle las tiras de pollo a fuego fuerte hasta que estén doradas. Salpimente.
- Saltear: Baje el fuego y agregue el brócoli y las chauchas blanqueadas. Saltee todo por 2 minutos.
- Terminar: Vierta la salsa de soja y revuelva rápidamente para que todos los ingredientes se impregnen. Sirva inmediatamente.
5. Pechugas de pollo a la naranja
Ingredientes (2 porciones)
- 2 pechugas de pollo (enteras o en bifes).
- Jugo de 2 naranjas de ombligo.
- 1 cucharadita de miel.
- 1 cucharadita de mostaza (tipo Dijon o americana).
- Sal y pimienta.
Preparación (15 minutos)
- Sellar el pollo: Salpimente las pechugas. En una sartén con un poco de aceite, séllalas a fuego fuerte por ambos lados hasta que estén doradas.
- Hacer la salsa: En un bol, mezcle el jugo de naranja, la miel y la mostaza.
- Cocinar en salsa: Vierta la mezcla de naranja sobre el pollo en la sartén. Deje que hierva y que la salsa se reduzca y espese ligeramente (unos 5-7 minutos a fuego medio).
- Servir: Corte las pechugas en rodajas y sirva bañadas con la salsa de naranja. Vos podés acompañar con arroz blanco.
6. Pizzetas de calabaza con queso
Ingredientes (para 4 pizzetas)
- 1 calabaza o zapallo anco mediano.
- 150 g de queso cremoso o muzzarella.
- 1 tomate en rodajas.
- Orégano o albahaca fresca.
- Aceite de oliva, sal y pimienta.
Preparación paso a paso
- Cortar la base: Lave la calabaza y córtela en rodajas de unos 1.5 a 2 cm de grosor. Retire las semillas.
- Pre-cocinar: Coloque las rodajas en una placa aceitada, salpimente y lleve a horno fuerte (200 °C) por 15-20 minutos, o hasta que estén tiernas.
- Armar la pizzeta: Retire del horno, dé vuelta cada rodaja. Coloque encima una rodaja de tomate, y luego el queso cremoso. Espolvoree con orégano o albahaca.
- Gratinar: Vuelva al horno por 5-7 minutos más, hasta que el queso se derrita y gratine.
7. Postre Rápido: Manzanas Asadas con Canela
Ingredientes (2 porciones)
- 2 manzanas (cualquier variedad, como Red Delicious o Granny Smith).
- 2 cucharaditas de azúcar (blanca o rubia).
- 1 cucharadita de canela en polvo.
- Opcional: un trocito de manteca (mantequilla) en el centro.
Preparación (15 minutos - Microondas)
- Preparar la manzana: Lave la manzana y, con cuidado, retire el centro con un cuchillo o descorazonador (sin llegar al fondo).
- Rellenar: En el hueco, coloque una mezcla de azúcar y canela. Si usted quiere, puede agregar el trocito de manteca.
- Cocinar: Coloque las manzanas en un recipiente apto para microondas con un poquito de agua en la base. Cubra el recipiente. Cocine a potencia máxima por 5 a 7 minutos, o hasta que estén bien tiernas. El tiempo exacto dependerá de la potencia de su electrodoméstico.
- Servir: Deje entibiar y sirva.