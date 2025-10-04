Se hace en 10 minutos: receta de hummus de zanahoria, delicioso para una picada de fin de semana.

Existe una receta muy fácil para preparar hummus de zanahoria, ideal para una picada en una noche cálida de primavera. A diferencia del hummus tradicional, que lleva como ingrediente estrella a los garbanzos, en este tipo de hummus la protagonista es la zanahoria.

"Hummus de zanahoria. Cremoso, especiado y con un toque dulce que te va a enamorar. Animate a probarlo, es muy fácil y podes tenerlo a mano en la heladera durante la semana para dipear o agregar a preparaciones", cuenta la creadora de la receta, quien la compartió en su cuenta de TikTok @goclean.now.

Además de los típicos snacks de picadas, como papas fritas, palitos, chizitios, fiambres y panes, podés sumar este delicioso hummus. Es perfecto para usar como dip para mojar bastoncitos de zanahoria, pan o galletitas de arroz. Se prepara en tan solo 10 minutos y con ingredientes muy fáciles de conseguir o que seguro tengas en casa.

Receta de hummus de zanahoria

Ingredientes

1 lata de garbanzos.

2 zanahorias grandes (sino usa 3).

2 cdas de aceite de oliva.

Jugo de 1/2 limón.

1 diente de ajo chico.

1 cdita de comino, sal y pimienta a gusto.

Jugo de la lata de garbanzos o agua (cantidad necesaria) hasta lograr la consistencia cremosa.

Preparación