Existe una receta muy fácil para preparar hummus de zanahoria, ideal para una picada en una noche cálida de primavera. A diferencia del hummus tradicional, que lleva como ingrediente estrella a los garbanzos, en este tipo de hummus la protagonista es la zanahoria.
"Hummus de zanahoria. Cremoso, especiado y con un toque dulce que te va a enamorar. Animate a probarlo, es muy fácil y podes tenerlo a mano en la heladera durante la semana para dipear o agregar a preparaciones", cuenta la creadora de la receta, quien la compartió en su cuenta de TikTok @goclean.now.
Además de los típicos snacks de picadas, como papas fritas, palitos, chizitios, fiambres y panes, podés sumar este delicioso hummus. Es perfecto para usar como dip para mojar bastoncitos de zanahoria, pan o galletitas de arroz. Se prepara en tan solo 10 minutos y con ingredientes muy fáciles de conseguir o que seguro tengas en casa.
Receta de hummus de zanahoria
Ingredientes
1 lata de garbanzos.
2 zanahorias grandes (sino usa 3).
2 cdas de aceite de oliva.
Jugo de 1/2 limón.
1 diente de ajo chico.
1 cdita de comino, sal y pimienta a gusto.
Jugo de la lata de garbanzos o agua (cantidad necesaria) hasta lograr la consistencia cremosa.
Preparación
Lavá bien las zanahorias, pelalas y cortalas en rodajitas. Cocinalas (puede ser al horno, en air fryer o hervidas).
Una vez cocinadas, procesarlas junto a la lata de garbanzos, aceite de oliva, sal, jugo de limón, un diente de ajo y los condimentos que quieras (comino, pimienta a gusto, pimentón dulce, los que prefieras).
Vas a obtener una mezcla densa. Agregale un poquito de agua y andá mezclando y procesando para que se integren todos los ingredientes. Ajustá la cantidad de agua según la consistencia cremosa que quieras obtener. Puede ser agua potable o el agua que viene en la lata de garbanzos.
¡Listo! Ya tenés tu hummus de zanahoria para disfrutar como más te guste.