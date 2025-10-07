Recetas de cocina para octubre 2025: las mejores 7 con freidora de aire para hacer fácil y rápido

Recetas de cocina para octubre 2025: las mejores 7 con freidora de aire para hacer fácil

Llegó octubre de 2025 y las nuevas temperaturas invitan a disfrutar de comidas más livianas. La freidora de aire se convierte en una aliada perfecta para lograr platos riquísimos con una textura crujiente, pero con mucho menos aceite. ¿Cuáles son las mejores recetas rápidas?

Las mejores 7 recetas con freidora de aire para hacer fácil y rápido en octubre 2025

La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó múltiples opciones y recomendó las mejores siete preparaciones fáciles y rápidas, ideales para aprovechar al máximo la airfryer (freidora de aire)durante este mes. Las recetas de cocina destacadas fueron:

1. Papas “fritas” crocantes con pimentón ahumado

Las papas son un clásico argentino que no pueden faltar, y en la freidora de aire quedan espectaculares: doradas por fuera y tiernas por dentro, con muy poco aceite.

Ingredientes:

2 papas medianas (o 1 grande)

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón ahumado (o dulce)

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Pelá y cortá las papas en bastones finos, como para papas fritas. Remojá los bastones en agua fría por unos 15 minutos. Esto ayuda a eliminar el exceso de almidón y conseguir más crocancia. Escurrí y secá muy bien las papas con un repasador limpio o papel de cocina. Mezclá las papas en un bol con el aceite, el pimentón, la sal y la pimienta hasta que estén cubiertas. Cocinar en la freidora de aire a 200 °C durante 15 a 20 minutos, agitando la canasta a mitad de tiempo (cada 7-8 minutos) para asegurar un dorado parejo. Serví inmediatamente.

2. Milanesa de pollo en la Airfryer

La versión saludable de la milanesa de pollo, crujiente sin la inmersión en aceite.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo (cortadas en filetes o supremas)

1 huevo batido

Pan rallado o rebozador (podés mezclar con queso rallado para más sabor)

Rocío vegetal o una pizca de aceite de oliva

Preparación:

Salpimentá los filetes de pollo. Empaná las pechugas pasándolas primero por el huevo batido y luego por el pan rallado, presionando bien para que el rebozado se adhiera. Rociá o pincelá ligeramente cada milanesa con rocío vegetal o aceite de oliva. Cocinar en la freidora de aire a 200 °C durante 10 a 12 minutos, dándolas vuelta a la mitad del tiempo (a los 5-6 minutos). El tiempo exacto dependerá del grosor.

3. Batatas o boniatos asados

Una guarnición dulce que complementa muy bien carnes y pollos. Son ricas en nutrientes y su sabor se potencia al asarlas.

Ingredientes:

2 batatas (boniatos) medianas

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y una pizca de canela (opcional, para un toque dulce)

Preparación:

Lavá las batatas, pelalas y cortalas en cubos de tamaño uniforme. Mezclá los cubos en un bol con el aceite, la sal y la canela (si usás). Colocá en la canasta de la freidora, asegurándote de que no se superpongan demasiado. Cocinar a 190 °C durante 15 a 20 minutos, agitando la canasta cada 7-8 minutos hasta que estén tiernas y doradas.

4. Empanadas de jamón y queso

Para una cena o snack rápido y liviano, la freidora de aire es ideal para cocinar empanadas sin aceite.

Ingredientes:

6 tapas de empanada (hojaldre o criollas)

Jamón cocido y queso muzzarella (o el relleno que prefieras)

1 huevo batido (para pincelar)

Preparación:

Rellená las tapas de empanada con jamón y queso. Cerrá las empanadas haciendo el repulgue tradicional. Pincelá cada empanada con el huevo batido para que queden bien doradas. Colocá las empanadas en la canasta de la freidora (sin amontonar). Cocinar a 180 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que la masa esté dorada y el relleno caliente.

5. Salmón con salsa de miel y mostaza

Un plato principal gourmet que se hace en minutos. El salmón queda jugoso y la capa exterior ligeramente caramelizada.

Ingredientes:

2 lomos de salmón

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 cucharada de miel

Sal y pimienta

Preparación:

Precalentá la freidora de aire a 200 °C. Salpimentá los lomos de salmón. Mezclá la mostaza y la miel en un pequeño bol. Pincelá generosamente la parte superior de cada lomo con la salsa. Cocinar a 200 °C durante 8 a 10 minutos. El tiempo puede variar según el grosor del lomo, pero debe estar cocido y jugoso.

6. Verduras asadas mixtas

Perfecto para usar los vegetales de estación. Podés combinar calabacín (zapallito), pimiento (morrón), cebolla y brócoli.

Ingredientes:

1 calabacín (zapallito)

1/2 pimiento rojo (morrón)

1/2 cebolla

Flores de brócoli (un puñado)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y orégano (o tus especias favoritas)

Preparación:

Cortá todas las verduras en trozos de tamaño similar. Mezclá en un bol con el aceite de oliva, la sal, la pimienta y el orégano. Distribuí las verduras en la canasta de la freidora, idealmente en una sola capa. Cocinar a 180 °C durante 12 a 15 minutos, agitando la canasta una o dos veces durante la cocción. Deben quedar tiernas pero ligeramente doradas.

7. Chips de manzana con canela

Un postre o snack dulce, crocante y muy saludable, ideal para aprovechar la fruta de primavera.

Ingredientes:

2 manzanas (rojas o verdes)

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de azúcar (opcional)

Preparación: