¿Cuánta energía consume la freidora de aire?

Cocinar varias porciones a la vez : una de las grandes recomendaciones es preparar la mayor cantidad de comida posible en cada uso de la freidora de aire para aprovechar al máximo el calor generado y no tener que usarla varias veces desde cero.

No abrir la freidora durante la cocción: evitá abrir la freidora de aire mientras está en funcionamiento para que no se pierda el calor y no necesite más energía para recuperar la temperatura deseada a la hora de cocinar.