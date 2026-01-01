Meta 2026: recetas para incorporar verduras de forma rica y sin tener que cocinar mucho.

Comer verduras no siempre es fácil. Desde pequeños es todo un desafío para los padres hacer probar bocado de aquellas, con alguna que otra excepción. Por suerte, en los últimos años y gracias a las redes sociales, muchos padres pudieron encontrar vías creativas para hacer que los niños coman verduras.

Sin embargo, existen algunos adultos, que producto de no haber consumido muchas verduras a temprana edad, hoy lo toman como un desafío. Quizás sería mejor empezar a tomarlo como meta, y qué mejor oportunidad para hacerlo que el 2026 a punto de comenzar. A continuación te compartimos recetas ricas y que no llevan mucho tiempo ni dedicación, para que incorpores verduras.

Hay muchas recetas ricas y fáciles de hacer para incorporar verduras.

Recetas con verduras ricas y fáciles

Ensalada tibia de calabaza, queso y rúcula

Ingredientes

Calabaza.

Rúcula.

Queso (fresco, port salut o cremoso).

Aceite de oliva, sal, pimienta y semillas a gusto.

Preparación

Cortar la calabaza en cubos y cocinarla en el horno, microondas o sartén con un chorrito de aceite hasta que esté tierna y dorada. Disponerla tibia sobre un colchón de rúcula, agregar el queso en cubos o desgranado y terminar con semillas. Condimentar con sal, pimienta y un poco más de aceite de oliva. Se puede sumar limón o vinagre suave para realzar los sabores.

Wrap de hojas verdes con vegetales y hummus

Ingredientes

Hojas grandes de lechuga o repollo.

Zanahoria rallada.

Pepino en tiras.

Tomate.

Hummus o queso untable.

Preparación

Lavar y secar bien las hojas verdes. Untar el centro con hummus o queso, agregar las verduras crudas cortadas finas y enrollar como un wrap. Se pueden comer fríos y acompañar con una ensalada simple o una fruta. También funcionan como vianda para llevar.

Revuelto de verduras con huevo

Ingredientes

Cebolla.

Morrón.

Zucchini o espinaca.

2 huevos.

Aceite, sal y pimienta.

Preparación

Saltear las verduras cortadas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernas. Agregar los huevos batidos, mezclar suavemente y cocinar hasta el punto deseado. Condimentar a gusto. Se puede comer solo, con arroz, en un sándwich o como relleno de una tortilla.

Tostadas integrales con palta, tomate y vegetales salteados

Ingredientes

Pan integral.

Palta.

Tomate.

Cebolla morada o verdeo.

Espinaca o champiñones.

Aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación