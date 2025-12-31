¿Se come afuera o adentro?: Provincia por provincia, el clima para la cena de Año Nuevo

El centro y norte del país también vive una jornada marcada por el calor intenso e inestabilidad en algunas jurisdicciones

La Argentina despide el 2025 en medio de un panorama climático variado, donde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una olar de calor desde el lunes y que alcanzó los 39 grados este miércoles 31 de diciembre. Ante estas condiciones, la mayoría de los hogares preparará su mesa en el patio para recibir al 2026.

El centro y norte del país también vive una jornada marcada por el calor intenso e inestabilidad en algunas jurisdicciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por otro lado, la Patagonia atraviesa un escenario más fresco, incluso con temperaturas bajas en el extremo sur. Durante la celebración de Año Nuevo, además del calor extremo, el AMBA presentará una jornada con cielo parcialmente nublado y algunos posibles chaparrones durante la tarde.

A nivel general, las temperaturas se ubican entre los 21 y 36 grados, y el pico máximo llegará a los 39 alrededor de las 16 horas. Por lo tanto, los festejos para recibir el 2026 se darán en un ambiente pesado y con una sensación térmica elevada.

Pronóstico del tiempo para recibir el Año Nuevo 2026

En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, el termómetro podría llegar a los 38 grados, con cielo mayormente nublado y probabilidad de inestabilidad en algunos sectores, sobre todo hacia la tarde o noche. En Córdoba también se espera una jornada calurosa, con máximas cercanas a los 37 y nubosidad variable.

Hacia el norte del país habrá una combinación de calor con una mayor presencia de nubosidad. Las provincias como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca tendrán durante el día un cielo mayormente cubierto y no se descartan lluvias o tormentas aisladas. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con mínimas cerca de los 22 y máximas entre 33 y 36.

En la región de Cuyo predominarán las condiciones estables. Las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja vivirán una jornada con cielo algo nublado o parcialmente cubierto. Si bien no se prevén lluvias, el calor será sostenido con máximas entre los 34 y 37, con un ambiente seco en gran parte de la región.

Pronóstico del tiempo para el sur de Argentina

Por su parte, la Patagonia tendrá un escenario más contrastante en comparación al resto del país. En Neuquén y Río Negro el clima será moderado, con cielo algo nublado y temperaturas que podrán ubicarse entre los 15 y 30 grados.

Pero en Chubut el ambiente estará más fresco, con marcas que irán de 16 a 24. Y será aún más frío en el extremo sur, donde Santa Cruz tendrá mínimas cercanas a los 3 grados y máximas casi de 17. En Tierra del Fuego se esperan entre 5 y 9, con un cielo nublado y la posibilidad de lluvias aisladas.

Por último, el SMN informó que de cara al fin de semana habrá un marcado descenso de temperatura en el AMBA a partir del ingreso de una masa de aire más fresca. Entre el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero, las máximas estarán entre 27 y 29 grados, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 17, lo que sea un alivio tras la ola de calor.

