EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de pastel de boniato y bondiola braseada con corazón de queso: cómo hacerla fácil y rápido

El chef Santiago Méndez revela cómo preparar en casa el clásico pastel con un giro exquisito, fácil de hacer y listo en pocos pasos.

30 de septiembre, 2025 | 12.04

El pastel de boniato y bondiola braseada es una receta de cocina ideal para quienes buscan un plato sabroso, reconfortante y fácil de preparar en casa. Combina la dulzura natural del boniato con la jugosidad de la carne y si se le agrega queso, ofrece un toque cremoso en el centro que sorprende al primer bocado.

¿Cómo prepararlo fácil y rápido? El chef Santiago Méndez, del restaurante Puchero BA ubicado en Av. Rivadavia 10300 (Ciudad de Buenos Aires), explica en detalle cuáles son los ingredientes y el paso a paso para elaborar este fantástico plato de cocina.

Receta de pastel de boniato y bondiola braseada con corazón de queso: cómo hacerla fácil

Ingredientes (para tres porciones)

  • Bondiola, 1 kg
  • Cerveza, 400 ml
  • Caldo de verdura, 10 g
  • Cebolla, 1 kg
  • Mostaza, 50 g
  • Zanahoria, 50 g
  • Romero, 1 g
  • Tomillo, 1 g
  • Provenzal, 10 g
  • Ají molido, 5 g
  • Pimentón ahumado, 5 g
  • Orégano, 2 g
  • Sal gruesa, 8 g
  • Azúcar, 40 g
  • Agua, c/n
  • Para el puré de boniato
  • Boniato, 1 kg
  • Sal, 10 g
  • Manteca, 50 g
  • Azúcar, 3 g
  • Crema de leche, 20 g
  • Para el resto del plato (1 porción)
  • Relleno de pastel de bondiola, 250 g
  • Muzzarella, 50 g
  • Parmesano, 20 g
  • Puré de boniato, 200 g

Receta de pastel de boniato y bondiola braseada con corazón de queso: cómo hacerla fácil

Preparación paso a paso

  1. Se debe empezar sellando la bondiola en una sartén bien caliente, hasta que adquiera un dorado parejo en todos sus lados. Aparte, saltear cebolla y zanahoria cortadas en trozos uniformes. Diluir el caldo en agua caliente y añadir todos los condimentos junto con la cerveza.
  2. En una fuente para horno, disponer la bondiola sellada, las verduras salteadas, el caldo con los condimentos disueltos, hierbas frescas y la cerveza, de modo que el líquido cubra gran parte de la carne.
  3. Cubrir la preparación con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 160 °C, hasta que la bondiola esté tierna y pueda desmecharse fácilmente.
  4. Por otro lado, para el puré de boniato, hay que lavar las piezas enteras, envolverlas individualmente en papel aluminio y cocinarlas durante 80 minutos en horno a 140 °C.
  5. Una vez cocidas, retirar la cáscara y procesar hasta obtener un puré liso, agregando sal a gusto. En paralelo, fundir manteca con azúcar en una cacerola para caramelizar. Al finalizar, incorporar la crema de leche e integrar. Unir esta preparación con el puré de boniato hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
  6. Para el armado del pastel, colocar en una cazuela una base de bondiola desmechada, agregar en el centro un corazón de mozzarella, cubrir con el puré de boniato y finalizar con queso parmesano rallado por encima.
  7. Llevar al horno para gratinar antes de servir.
Trending
ESCAPADAS
Es el tren más largo de la Argentina, vale menos de 40 mil pesos y es ideal para una escapada
Las más vistas