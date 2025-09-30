Receta de pastel de boniato y bondiola braseada con corazón de queso: cómo hacerla fácil y rápido

Receta de pastel de boniato y bondiola braseada con corazón de queso: cómo hacerla fácil

El pastel de boniato y bondiola braseada es una receta de cocina ideal para quienes buscan un plato sabroso, reconfortante y fácil de preparar en casa. Combina la dulzura natural del boniato con la jugosidad de la carne y si se le agrega queso, ofrece un toque cremoso en el centro que sorprende al primer bocado.

¿Cómo prepararlo fácil y rápido? El chef Santiago Méndez, del restaurante Puchero BA ubicado en Av. Rivadavia 10300 (Ciudad de Buenos Aires), explica en detalle cuáles son los ingredientes y el paso a paso para elaborar este fantástico plato de cocina.

Ingredientes (para tres porciones)

Bondiola, 1 kg

Cerveza, 400 ml

Caldo de verdura, 10 g

Cebolla, 1 kg

Mostaza, 50 g

Zanahoria, 50 g

Romero, 1 g

Tomillo, 1 g

Provenzal, 10 g

Ají molido, 5 g

Pimentón ahumado, 5 g

Orégano, 2 g

Sal gruesa, 8 g

Azúcar, 40 g

Agua, c/n

Para el puré de boniato

Boniato, 1 kg

Sal, 10 g

Manteca, 50 g

Azúcar, 3 g

Crema de leche, 20 g

Para el resto del plato (1 porción)

Relleno de pastel de bondiola, 250 g

Muzzarella, 50 g

Parmesano, 20 g

Puré de boniato, 200 g

Preparación paso a paso