Receta de pastel de boniato y bondiola braseada con corazón de queso: cómo hacerla fácil y rápido

El pastel de boniato y bondiola braseada es una receta de cocina ideal para quienes buscan un plato sabroso, reconfortante y fácil de preparar en casa. Combina la dulzura natural del boniato con la jugosidad de la carne y si se le agrega queso, ofrece un toque cremoso en el centro que sorprende al primer bocado.
¿Cómo prepararlo fácil y rápido? El chef Santiago Méndez, del restaurante Puchero BA ubicado en Av. Rivadavia 10300 (Ciudad de Buenos Aires), explica en detalle cuáles son los ingredientes y el paso a paso para elaborar este fantástico plato de cocina.
Receta de pastel de boniato y bondiola braseada con corazón de queso: cómo hacerla fácil
Ingredientes (para tres porciones)
- Bondiola, 1 kg
- Cerveza, 400 ml
- Caldo de verdura, 10 g
- Cebolla, 1 kg
- Mostaza, 50 g
- Zanahoria, 50 g
- Romero, 1 g
- Tomillo, 1 g
- Provenzal, 10 g
- Ají molido, 5 g
- Pimentón ahumado, 5 g
- Orégano, 2 g
- Sal gruesa, 8 g
- Azúcar, 40 g
- Agua, c/n
- Para el puré de boniato
- Boniato, 1 kg
- Sal, 10 g
- Manteca, 50 g
- Azúcar, 3 g
- Crema de leche, 20 g
- Para el resto del plato (1 porción)
- Relleno de pastel de bondiola, 250 g
- Muzzarella, 50 g
- Parmesano, 20 g
- Puré de boniato, 200 g
Preparación paso a paso
- Se debe empezar sellando la bondiola en una sartén bien caliente, hasta que adquiera un dorado parejo en todos sus lados. Aparte, saltear cebolla y zanahoria cortadas en trozos uniformes. Diluir el caldo en agua caliente y añadir todos los condimentos junto con la cerveza.
- En una fuente para horno, disponer la bondiola sellada, las verduras salteadas, el caldo con los condimentos disueltos, hierbas frescas y la cerveza, de modo que el líquido cubra gran parte de la carne.
- Cubrir la preparación con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 160 °C, hasta que la bondiola esté tierna y pueda desmecharse fácilmente.
- Por otro lado, para el puré de boniato, hay que lavar las piezas enteras, envolverlas individualmente en papel aluminio y cocinarlas durante 80 minutos en horno a 140 °C.
- Una vez cocidas, retirar la cáscara y procesar hasta obtener un puré liso, agregando sal a gusto. En paralelo, fundir manteca con azúcar en una cacerola para caramelizar. Al finalizar, incorporar la crema de leche e integrar. Unir esta preparación con el puré de boniato hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
- Para el armado del pastel, colocar en una cazuela una base de bondiola desmechada, agregar en el centro un corazón de mozzarella, cubrir con el puré de boniato y finalizar con queso parmesano rallado por encima.
- Llevar al horno para gratinar antes de servir.