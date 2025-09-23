Receta de gefilte fish clásico: preparalo paso a paso en tu casa

El gefilte fish es un plato emblemático dentro de la cocina judía, con raíces en Europa del Este, que se ganó un lugar especial en festividades como el Shabat y las celebraciones de Pascua. La receta es una mezcla de pescados picados, usualmente carpa, lucio o perca, que se cocinan en un caldo aromático y se sirven fríos, acompañados de rábanos en vinagre y condimentos deliciosos.
Esta receta nació como una forma práctica de aprovechar el pescado fresco y conservarlo por más tiempo. Con el paso de los años, su preparación fue adaptándose a las distintas comunidades judías, pero el plato nunca perdió su esencia ni su valor simbólico dentro de la tradición culinaria.
Cómo preparar gefilte fish
Ingredientes
- 500 g de filete de pescado (preferentemente carpa, lucio o perca).
- 1 cebolla grande.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas de pan rallado.
- 1 cucharadita de sal.
- ½ cucharadita de pimienta negra.
- 1 hoja de laurel.
- 1 zanahoria.
- 1 litro de agua.
- 1 cucharada de azúcar.
- 2 cucharadas de vinagre (opcional para el caldo).
- 1 cucharada de aceite de oliva (para el sofrito).
El paso a paso de la receta
- Para preparar el gefilte fish clásico, se mezcla la carne de pescado picada con cebolla, huevo, pan rallado y especias, formando pequeñas bolitas o "pescaditos" que luego se cocinan en un caldo en una sartén. Sin embargo, existe una versión más rápida y sencilla que utiliza una mezcla ya preparada, ideal para quienes buscan disfrutar del sabor auténtico sin complicarse en la cocina.
- En la misma sartén, cortar la zanahoria en rodajas finas y agregarla a la olla con las bolitas de pescado. Añadir el agua, la hoja de laurel, el azúcar y el vinagre (si se desea darle un toque de acidez) a la olla con las bolitas.
- La clave para lograr un buen gefilte fish está en usar ingredientes frescos y de calidad, lo que garantiza que el plato mantenga su sabor característico. El proceso completo de preparación lleva cerca de una hora, donde la cocción del caldo y la mezcla de pescado dura entre 40 y 50 minutos.
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones generosas, aunque la cantidad puede variar según el tamaño de las bolitas. Además, el gefilte fish puede conservarse en la heladera hasta 3 días, siempre que se guarde en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar que tome olores de otros alimentos.
Aunque su sabor es sutil, el gefilte fish es un plato versátil y perfecto tanto para eventos festivos como para cenas especiales.