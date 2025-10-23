Una figura de El Nueve aseguró que renunciará si Beto Casella se va del canal

Qué se sabe del futuro de Beto Casella y sus compañeros.

El futuro de Bendita, uno de los clásicos de El Nueve, atraviesa días de incertidumbre. En medio de los rumores sobre la posible salida de Beto Casella y su llegada a América TV, una de las figuras más emblemáticas del programa, Any Ventura, rompió el silencio y fue contundente sobre su decisión si el conductor abandona el canal.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Ventura confirmó: “Aún no hay nada firmado, por lo tanto no hay nada resuelto. Si Beto se va del canal, yo me voy con él. Es lo que haría si él se va. Pero aún no hay nada. Te autorizo a que leas esto”, declaró sin rodeos, dejando en claro su lealtad hacia el conductor y el ciclo que integró durante años.

Las palabras de Ventura resonaron fuerte en el ambiente televisivo, especialmente porque se suman a las de otras históricas compañeras como Alejandra Maglietti y Edith Hermida, quienes también se refirieron al futuro del programa. Maglietti, actualmente de licencia por maternidad tras el nacimiento de su hijo Manuel, señaló: “Todavía no hay nada firmado. Escuché a Beto en Intrusos diciendo eso recién y yo dependo también de lo que él decida. Soy empleada del canal hace 15 años y, como estoy de licencia, no sé mucho más que esto”.

Por su parte, Hermida desmintió los rumores que la daban como la posible reemplazante de Casella en caso de que deje el ciclo. “Yo no tomé ninguna decisión todavía. Me tomo mi tiempo para pensar las cosas. No hablé con nadie del canal, nadie me ofreció nada”, aseguró, aunque admitió que le costaría separarse del conductor: “A mí me encantaría que se quede; es raro imaginarme separada de Beto. Trabajaría con él hasta el final de mi vida”

Quién reemplazaría a Beto Casella

La continuidad de Beto Casella en Bendita sigue siendo una incógnita, pero ya comenzaron a circular versiones sobre su posible reemplazo. Según contó Ángel de Brito en Bondi Live, “Beto en febrero está debutando en América”.

El periodista reveló que, si eso ocurre, Bendita seguiría en El Nueve “con otro elenco y una nueva conducción”, de la misma manera en que otros programas icónicos cambiaron de figura principal. Entre los rumores, Edith Hermida aparece como la principal candidata para ocupar su lugar. “Edith sería, a partir del 1° de enero, la nueva conductora de Bendita”, sostuvo De Brito.