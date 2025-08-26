Se hizo famoso en la TV, Milei le sacó su pensión por discapacidad y puede quedar en la calle

Se hizo famoso en la TV, le sacaron su pensión por discapacidad y puede quedar en la calle.

El artista Heaven, quien se hizo popular en el programa de Anabela Ascar de Crónica TV, se hizo viral en las últimas horas por un pedido de ayuda desesperado. El cantante está pasando un dramático momento personal y su situación se hizo viral en las últimas horas.

Vecinos de Ushuaia hicieron viral la situación que está atravesando el artista Heaven, quien recientemente adoptó el nombre "Even music", quien se encuentra en una condición crítica y puede quedar en la calle. "Le quitaron la pensión por discapacidad, lo que lo dejó sin ingresos fijos. Además, Heaven necesita usar pañales diariamente, lo que aumenta mucho sus gastos. Ahora corre el riesgo de quedarse en la calle por no poder pagar su habitación", dice un pedido de ayuda comunitario que circuló en las redes.

En las redes sociales fueron muchos los usuarios que colaboraron compartiendo un alias para ayudar a Heaven, quien está pasando un momento difícil en su vida.

El reclamo de Heaven contra Bendita TV

Además, en la publicación se destaca que Heaven ofrece sus servicios como pintor y en cualquier otra oportunidad laboral que le ofrezcan para poder tener un ingreso y sostenerse con dignidad. Una de las últimas apariciones mediáticas de Heaven se dio, justamente, por un video viral en redes sociales donde acusó al programa de archivo Bendita TV (El Nueve) de haber usado su imagen con fines negativos.

“Hace años participé del programa de Marcelo Tinelli. Pero después Beto Casella utilizó esa imagen para burlarse de mí. Y eso es lo que estoy reclamando. Empezamos un juicio pero fue desestimado, como que me dijeron que no tenía derecho a reclamar. Y yo me pregunto para qué están los derechos de las personas, dónde está el INADI. Cómo no voy a tener derecho a reclamar”, había exclamado Heaven en declaraciones a la prensa, sobre su reclamo contra el programa.