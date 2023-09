Anabela Ascar reapareció y contó lo peor de América TV: "Me crucificaron"

La conductora hizo su descargo en un móvil y expuso el mal momento que pasó por culpa del programa que conduce Karina Mazzocco.

Luego de que se conociera la noticia de su posible regreso a la televisión, Anabela Ascar brindó una polémica entrevista en donde destrozó a América TV. La reconocida conductora, hizo un fuerte descargo en un móvil y expuso lo peor de uno de los programas más vistos de la señal.

Interceptada por el móvil de A la tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco, Ascar hizo un fuerte descargo que dejó atónitos a todos los televidentes. En un principio, la conductora se negó a dar la nota, pero luego accedió para dejar un fuerte mensaje: "En ese programa se portaron re mal conmigo. No tengo nada que decirles. Cuando fui a pedir ayuda, me crucificaron. Me plantaron un móvil. ¿Qué sentido tenía?".

En este marco, sumó: "Yo era una mujer viuda que tenía problemas. Fui a mis colegas a que me ayudarán y los colegas de ese programa me crucificaron. Les mando un beso y que les vaya muy bien en la vida. Ya no tengo nada más que decir". Finalmente, sentenció enfurecida: "Les doy una nota porque soy una laburante de la TV y sé que ustedes también están laburando".

Anabela Ascar reveló qué hace en su vida lejos de la televisión

La conductora que estuvo involucrada en un escándalo legal por la herencia de su expareja, el empresario y dueño de Crónica Héctor Ricardo García, y terminó desalojada de la vivienda familiar, reveló cómo hizo para reinventarse frente a la crisis y su ausencia en los medios: "Yo no hago lo que hace todo el mundo, en las crisis a mi me sirve sacarme todo lo tóxico de encima, no importa si son familiares o amigos. No ir a vengarse. Los borrás".

"Después, te rodeás de la gente buena, que te quiere. Silva y su mujer, por ejemplo. Una vez que lográs eso y limpiás tu agenda, que decis eso sí, esto me hace bien y eso, ahí hice algo que me hace muy bien y que se llama 'conexión a tierra'”, agregó. Por último, contó qué hace en la actualidad y sorprendió a los conductores de Socios del Espectáculo: “Me conecté con la naturaleza. Empecé jardinería, empecé a hacer huerta, como si el sistema se hubiera terminado. A tal punto que me llegué a olvidar de la televisión". La entrevista a la polémica figura de los medios se coronó con una recreación de su programa de bizarros, donde Anabela fue sorprendida por algunos de los personajes que pasaron por show.