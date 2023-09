Salió a la luz la última entrevista a Silvina Luna: "Todo se puede terminar"

La actriz y modelos fallecida el último jueves había concedido un reportaje para un podcast días antes de internarse. El material inédito salió a la luz en América TV.

Silvina Luna hizo su última aparición pública a través de un video de Instagram durante su internación en el Hospital Italiano. La exparticipante de Gran Hermano falleció el pasado jueves a sus 43 años y a todos se les vino a la mente la entrevista que le concedió a LAM semanas antes de quedar internada, pero ahora salió a la luz la última e inédita entrevista que brindo.

La actriz y modelo quedó internada en el centro médico para combatir una bacteria que le obstaculizaba el trasplante de riñón que necesita. Y unos días antes le concedió un reportaje para un podcast, que no llegó a publicarse porque su muerte coincidió con el proceso de edición. Estamos a Tiempo, el programa conducido por Mariano Yezze en América TV, tuvo acceso al material y lo compartieron. “Son los momentos previos al desbarranque de salud de Silvina Luna, cuando ella soñaba con seguir trabajando, produciendo, estando en el medio”, indicó el periodista antes de pasar el material al aire.

En la imágenes, se la puede ver a Silvina frente a un micrófono relatando cómo cambió su vida debido a sus problemas de salud, los cuales comenzaron luego de las intervenciones quirúrgicas que le realizó Aníbal Lotocki. ”Me pasó de que yo me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí que tenemos, que es un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que realmente me nutren”, relató.

Respecto de todas esas cosas de las que hacía referencia, aclaró: “Puede ser desde lo físico, lo mental, lo espiritual, pero poner toda la energía ahí, y después cosas de la vida que te llevan a estar sí o sí en el presente. Y hoy estoy en un proceso así”.

“Y, bueno, es el día a día. Son cosas chiquitas, metas cortas, pero bueno, creo que a veces necesitamos como pasar una situación difícil pero para darnos cuenta de que somos de la impermanencia, que somos finitos y que todo se puede terminar en cualquier momento”, remarcó Luna. Esa fue la última reflexión que se escuchó de Silvina en el video que salió al aire.

Yezze, notoriamente conmovido, subrayó: “Nos deja sin palabras a nosotros, a ustedes, verla así. Ella ya exhibía el malestar en su rostro, pero nada hacía pensar ese desenlace”. En cuanto al material exhibido, el periodista Agustín Rey destacó: “Esta es literalmente la última entrevista de Silvina Luna, 10 días antes de su internación grabó este podcast para FZU Contenidos y nunca salió al aire. Se estaba empezando a editar cuando comenzó el principio del fin. La última frase me destruye”.

Autopsia de Silvina Luna: Fernando Burlando reveló detalles de los resultados

Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna y ahora representante legal de su hermano, Ezequiel Luna, dialogó con Intrusos luego de que finalizara la autopsia al cuerpo de la actriz y modelos. Luego de ese estudio, el letrado afirmó que presentará una nueva denuncia contra Aníbal Lotocki.

La autopsia podía ser presencia por el hermano de Silvina, pero Burlando reveló que le aconsejó no participar. “Le recomendamos que era algo muy fuerte para ver, y realmente es una imagen digna de olvidar. Él quería estar presente, se está poniendo a cuestas todos los temas que eran importantes para su hermana”, reflexionó el abogado.

La autopsia, ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Luis Alberto Schelgel, finalizó este lunes en la Morgue Judicial y permitió la extracción de "mucho material que oportunamente fuera inyectado" a la ex participante de Gran Hermano. Será "motivo de pericia", confirmó el abogado de la familia.

El procedimiento comenzó alrededor de las 10 horas tras la ratificación del pedido por parte del juez Schelgel, luego que Fernando Burlando solicitara el domingo "que se postergue" la autopsia hasta que se cumplan "todas las garantías" procesales y sean notificadas las partes. "Fue una diligencia como se realiza habitualmente", explicó Burlando en declaraciones a la prensa finalizado el procedimiento, que la familia observó desde afuera de la mesa forense por "razones de bioseguridad" y "sin peritos de parte por el momento".

"Se llevó adelante preservación de los riñones y demás órganos y se extrajo mucho material que oportunamente fuera inyectado a Silvina, que será motivo de pericia", agregó el letrado. El abogado representó a Luna en el juicio que concluyó el año pasado con la condena del médico Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por "lesiones graves" en perjuicio de su clienta, de Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa. Un fallo que está bajo revisión de la Cámara de Casación.

"Sacaron mucho material de los glúteos, las piernas. Se había depositado también en el hueco popliteo, detrás de la rodilla", agregó Burlando. Y cerró: "Era un material pesado, duro. En el ciático también tenía parte de este material, que eran como piedras. Era un material pesado, duro".

La nueva denuncia contra Aníbal Lotocki

Burlando también aseguró que el fallecimiento de SIlvina amerita la presentación de "una nueva denuncia" contra Lotocki por parte de la familia. Su hermano Ezequiel Matías Luna se constituyó como particular querellante y solicitó que "se castigue al responsable con el máximo legal".

"Silvina se fue sin tener una respuesta de la justicia, fueron muchos años litigando", remarcó el letrado, en diálogo con Intrusos, y añadió: "Tenemos una justicia que no se pone en ningún momento en el lugar de las víctimas, le vamos a dar la oportunidad de que se reivindique y haga una investigación seria".

En el escrito, el hermano de la actriz denunció que Lotocki implantó en el cuerpo de Luna "un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo donde no estaba permitido su uso totalmente prohibido y en cantidades superiores a las sugeridas por la ciencia médica".

"El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Tampoco tengo duda alguna de que la muerte, precedida de una prolongada agonía, de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del sentenciado Aníbal Rubén Lotocki", agregó en la presentación, a la que accedió Télam. Al mismo tiempo, profundizó: "Entiendo que el deceso de mi hermana se corresponde con una muerte violenta, es obligación de la justicia realizar con la celeridad del caso, todas las medidas necesarias para determinar las causas de la muerte y de esa forma dar una respuesta adecuada a las víctimas en mi caso familiar por ser el hermano de Silvina".

"Lotocki ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno, es más no documentó esta situación en su historia clínica, ausencia de consentimiento informado, documentos objeto de secuestro en su oportunidad en las constancias que surgen la causa Nro. 50.949/2015", se lee en otro párrafo de la presentación.

El titular de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, había solicitado a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo para realizar la correspondiente autopsia el jueves pasado, el mismo día de la muerte de la mujer de 43 años tras permanecer casi tres meses internada en el Hospital Italiano como consecuencia de complicaciones propias de una insuficiencia renal luego de las prácticas estéticas que el médico Aníbal Lotocki le realizó en 2011.