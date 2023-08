Ordenaron la autopsia al cuerpo de Silvina Luna

La Fiscalía pidió a los jueces a cargo de la investigación que se preserve el cuerpo para el estudio. La modelo y actriz falleció a los 43 años tras sufrir las consecuencias de una mala praxis durante la intervención en una cirugía estética, en 2010.

La Fiscalía N°29, a cargo de Sandro Abraldes, solicitó a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo de Silvina Luna para realizar la autopsia correspondiente. La modelo y actriz que falleció a los 43 años estaba internada y desde hacía años sufría y denunciaba las consecuencias de una mala praxis, tras una intervención que se hizo para una cirugía estética.

El pedido se realizó en el marco de la causa donde se condenó al médico Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión por las lesiones graves sufridas por Luna y por otras tres mujeres. "El resultado muerte provocado importa una 'situación nueva' en la sustanciación de este proceso penal que amerita el aseguramiento de los presupuestos de realización de dicha práctica, en procura de la máxima consolidación de la teoría del caso de la Fiscalía en el recurso de casación que actualmente se encuentra en trámite", indicó el fiscal, según el comunicado difundido en el portal fiscales.gob.ar.

Según se puede leer en la solicitud, se trata de una "medida urgente" dirigida a los jueces de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal. La intención es porque se considera "imperiosa" la necesidad de "producción de la medida de prueba requerida", dada las conclusiones que se puedan obtener sobre la autopsia como los estudios complementarios realizados a las otras damnificadas identificadas como Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis.

En esa línea, el pedido está dirigido para que la Cámara realice la solicitud correspondiente al Hospital Italiano, en donde Luna estaba internada para la "adecuada conservación del cuerpo".

La vida de Silvina Luna

Nacida en la ciudad de Rosario, el 21 de junio de 1980, Silvina se abrió paso en la industria del espectáculo gracias a su recordada participación en Gran Hermano 2, reality de 2001 donde se consagró subcampeona. La popularidad de la casa más famosa de la televisión argentina, le valió una extensa trayectoria en la televisión y el teatro de revistas, convirtiéndose en una de las figuras más requeridas de esos años.

La vida de Silvina Luna dio un trágico vuelco en 2010, luego de que el doctor Aníbal Lotocki le realizara una cirugía estética de glúteos. En el procedimiento, Lotocki le inyectó a la modelo metil metacrilato en su cuerpo y ese fue el inicio de sus problemas de salud. La intervención no salió bien y Silvina sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal, por lo que demandó al médico.

En una de sus últimas apariciones en televisión, Silvina visitó LAM (América TV) y relató: "Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía problemas en los riñones pero no esperaba hacer diálisis ya. Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis (...) Hay momentos de aceptación y hay momentos en donde me despierto y digo ‘no, estoy viviendo una pesadilla’”