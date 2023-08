Murió Silvina Luna: tristeza en el espectáculo

La mujer de 43 años falleció tras estar meses internada y luchando por su vida. La noticia fue confirmada por Florencia de la V y su abogado, Fernando Burlando.

Murió Silvina Luna, actriz y modelo de 43 años, quien estaba internada desde el mes de junio de 2023 con un delicado estado de salud, a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki. Al igual que Mariano Caprarola, Estefanía Xipolotakis y Gabriela Trenchi, el médico le inyectó metacrilato en sus intervenciones, una sustancia prohibida que le generó complicaciones irreversibles. Florencia de la V confirmó la triste noticia en Intrusos (América TV), tras una conversación privada con Fernando Burlando, abogado de la modelo.

La modelo estaba en lista de espera para recibir un trasplante de riñón, pero tras varias complicaciones, los médicos no lograron recomponerla. Internada en el Hospital Italiano, Luna pasó sus últimas horas sedada y con respirador. Recientemente, había sido intubada una vez más y su familia tomó la dura decisión de desconectarla para terminar con su sufrimiento. Su hermano, Ezequiel Luna, permaneció a su lado hasta el último minuto. De la V, quien mantenía una gran amistad con Silvina, dio la noticia con una profunda tristeza.

"Acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso. Estas son las cosas que no puedo entender. Perdón, chicos", anunció De la V, completamente quebrada en llanto.

La vida de Silvina Luna

Nacida en la ciudad de Rosario, el 21 de junio de 1980, Silvina se abrió paso en la industria del espectáculo gracias a su recordada participación en Gran Hermano 2, reality de 2001 donde se consagró subcampeona. La popularidad de la casa más famosa de la televisión argentina, le valió una extensa trayectoria en la televisión y el teatro de revistas, convirtiéndose en una de las figuras más requeridas de esos años.

Como actriz de telenovelas y ficciones, Silvina tuvo participaciones en Poné a Francella, Los Roldán, Amor en Custodia, Casados con Hijos, Son de Fierro y Las Estrellas, entre otras producciones. En teatro formó parte de los elencos de las comedias y revistas La noche de las pistolas frías, El champán las pone mimosas, Más que amigos, Cirugía para 2 y Explosivos, entre otras. Además, fue convocada como panelista en los ciclos de televisión Zapping, condujo Fox para todos entre 2013 y 2014, bailó en la pista de ShowMatch y fue una de las participantes de El Hotel de los Famosos en 2022, bajándose de la competencia por sus problemas de salud.

La vida de Silvina Luna dio un trágico vuelco en 2010, luego de que el doctor Aníbal Lotocki le realizara una cirugía estética de glúteos. En el procedimiento, Lotocki le inyectó a la modelo metil metacrilato en su cuerpo y ese fue el inicio de sus problemas de salud. La intervención no salió bien y Silvina sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, por lo que demandó al médico.

En una de sus últimas apariciones en televisión, Silvina visitó LAM (América TV) y relató: "Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía problemas en los riñones pero no esperaba hacer diálisis ya. Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis (...) Hay momentos de aceptación y hay momentos en donde me despierto y digo ‘no, estoy viviendo una pesadilla’”.