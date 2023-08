El desgarrador video que publicó Silvina Luna antes de morir: "Me voy"

Silvina Luna publicó un desgarrador video antes de morir. Cuáles fueron sus palabras mientras estaba internada en el hospital Italiano, donde finalmente falleció.

Silvina Luna es llorada por el mundo del espectáculo y la sociedad en general. Su muerte temprana y su lucha contra una insuficiencia renal que terminó con su vida causaron impacto y dolor profundo. Es por eso que su último video publicado en redes sociales, ya estando internada en el hospital Italiano, duele aún más.

"Hola, amigos. Miren donde estoy, en la sala de diálisis del hospital italiano. Desde el jueves que estoy internada, supongo que mañana me voy a casa", manifestó Silvina Luna en el comienzo de este video que fue el último compartido por la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Mostrándose contenta por avanzar en un camino que finalmente se terminó este 31 de agosto, Silvina Luna dijo: "Salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos. Los estoy probando ahora. Los tengo que probar acá internada, para ver si los tolero. Si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto.

"Estoy contenta con eso, ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, se viene el camino hacia combatir esta bacteria y el camino al transplante. Quería contarles a todos los que están ahí pendientes, los que preguntan y envían cariño. Gracias y seguimos ahi con fuerza, a no bajar los brazos a toda persona que este en una situación similar", cerró Silvina Luna. El posteo en Instagram recibió decenas de nuevos mensajes por parte de la gente que le deseó que descanse en paz tras todo el sufrimiento vivido en los últimos meses. Horas después de la triste noticia, la caja de comentarios se cerró.

La última entrevista de Silvina Luna y su desgarradora revelación

Silvina Luna murió a sus 43 años después de haber estado 70 días internada en el Hospital Italiano, donde acudió por los problemas que aparecieron en su organismo después de ser intervenida quirúrgicamente por Aníbal Lotocki. La actriz habló dos semanas antes de ser hospitalizada con Ángel de Brito y el equipo de LAM en América TV y contó cómo vivía su calvario de salud.

Luna comenzó en 2010 su tratamiento con Lotocki y años más tarde comenzó a sufrir afecciones que serían consecuencia de esa intervención. Silvina tuvo una intoxicación por metacrilato que derivó en un estado crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal con el que convivió durante años y por lo que debió someterse a diálisis.

"Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo. hay días que digo 'no puedo más'. Tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes", soltó la actriz que quedó segunda en la edición de Gran Hermano que ganó Roberto Parra, poco tiempo antes de la internación de la que no volvería a su casa.