Rocío Moreno apuntó contra Paulo Londra, su expareja: "Tuve miedo por mi embarazo"

Rocío Moreno habló de su conflictiva separación, luego de que él dejara de dormir en el hogar y se fuera de viaje sin avisarle.

Rocío Moreno y Paulo Londrase separaron luego de estar juntos por más de seis años y conformar una familia compuesta por su hija Isabela y un embarazo de ocho meses. Luego de la ruptura, la joven rompió el silencio desde Córdoba y contó detalles de la relación que no dejaron bien parado al popular artista argentino.

Paulo Londra se encuentra ahora en Estados Unidos por cuestiones laborales, pero a la influencer y al cantante hoy los distancia mucho más que los 9.200 kilómetros que separan Córdoba de Los Ángeles. "Ya no hay nosotros", sentenció la joven, en diálogo con Teleshow.

“Aparece Isabela y felices, porque siempre tuvimos proyectos de familia grande, sobre todo él. Ella nació en julio del 2020, en plena pandemia. Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos, creí sus promesas y decidí apostar”, recordó Moreno a la hora de contextualizar cuándo comenzaron a surgir sus problemas.

Durante la charla Rocío confesó que transitó sola su segundo embarazo. Que no la acompañaba ni a los controles habituales ni a llevar al pediatra a su hija mayor. “Tuve miedo por el embarazo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera. Ahora mi familia me ayuda con Isabela, pero antes lo pasaba sola porque me daba vergüenza o no quería que me dijeran ‘qué haces ahí’”, reconoció.

Los posteos de Rocío Moreno, expareja de Paulo Londra.

“(Paulo) Se despertaba a las 17.00 o 19.00 y se cruzaba a tomar mate de los padres, estaba muy poco acá. Los primeros meses de embarazo estás muy cansada... él con los amigos, recuerdo una madrugada, yo descompuesta le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo, terminé jugando con Isabela descompuesta y apareció a la mañana. Yo no soy de esas personas como me dijeron de su familia que ‘mientras tenga la plata y el pan’ no me tengo que preocupar, no quiero eso para mis hijas”.

Paulo Londra a poco de lanzar su nueva música

Paulo Londra se convirtió en una de las estrellas más representativas de la música nacional con respecto a los géneros que se encuentran en alza en este momento. Por este motivo cuando el artista tuvo que dejar de hacer música debido a la estafa que sufrió en manos de sus ex productores Big Ligas, pese a tener una carrera en auge y un gran futuro por delante, muchos fanáticos se lamentaron y anhelaron muchísimo su regreso.

En noviembre del 2021, finalmente, se conoció que el cantante finalmente había logrado salir victorioso en el juicio contra Big Ligas y se visionaba un gran futuro para él en materia profesional. "Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro", se conoció en ese momento luego de que la resolución judicial destrabara a Londra para sacar nuevas canciones. En este marco de suma esperanza para los fanáticos, Paulo envió un mensaje muy emotivo.

"¡Feliz año nuevo, mi locos! Muchas gracias a los que me apoyan: 2022 es mío", expresó el interprete cordobés en sus historias de Instagram el primero de enero por la madrugada. Al parecer, Paulo Londra tiene todas las expectativas puestas en que este año podrá volver al ruedo y retomar lo que tanto lo apasiona: la música. Así mismo, luego de recibir año nuevo en Los Ángeles, el cantante viajó a Wisconsin para disfrutar del clima invernal y, con una postal invernal, volvió a hacer un guiño a su futuro laboral: "Ya pasé las malas, me tocan las buenas. Por eso empecé a disfrutar", escribió.