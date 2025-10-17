Quiénes fueron pareja de Celeste Cid: los novios famosos que tuvo la actriz y modelo

La actriz Celeste Cid lleva casi dos años de novia con el actor y director Santiago Korovsky. La pareja se ha mostrado muy enamorada en redes sociales y eventos. Sin embargo, la modelo ha tenido varios romances a lo largo de los años.

Celeste Cid nació el 19 de enero de 1984 y ha logrado formar parte de grandes éxitos como Verano del ‘98, EnAmorArte, Resistiré, Las estrellas, entre muchas otras producciones. El año pasado lanzó su libro Intimidad y recientemente volvió a la pantalla grande con la película Papá x dos. Sin embargo, siempre genera curiosidad quienes fueron novios de la modelo.

Nicolás Cabré en 2001

Uno de sus primeros amores fue Nicolás Cabré, la pareja comenzó en 2001, se conocieron en un evento. Sin embargo, estuvieron juntos solo hasta 2003, cuando ambos conocieron a otras personas y decidieron finalizar la relación.

Emmanuel Horvilleur en 2003

Ese año, Cid comenzó un noviazgo con el cantante Emmanuel Horvilleur. Estuvo junto al líder Illya Kuryaki and the Valderramas durante tres años y juntos fueron padres de André en septiembre de 2004. Si bien jamás hablaron de su intimidad, la separación pareció darse en buenos términos. Actualmente, mantienen un vínculo respetuoso.

Emmanuel Horvilleur y Celeste Cid fueron padres de André en septiembre de 2004

En una entrevista la actriz incluso expresó: “Me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando hay algo que se termina. Yo siento que Emma es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años. El amor no te lo trae siempre alguien más, es una responsabilidad y lo tenemos que cultivar nosotros mismos”.

Fito Páez, Joaquín Levinton y Chano

El romance de Celeste Cid y Fito fue breve, comenzó en febrero de 2009 cuando la actriz estaba en proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas. Luego fue vista con Joaquín Levinton, el líder de Turf tardó en confirmar la relación. Durante esa época, ambos fueron perseguidos por la prensa el cantan describió esos momentos como insoportables. "La popularidad te deja parado en un lugar muy distinto, pero le guardo mucho cariño, es divina y una persona genial”, declaró sobre Cid.

La modelo también tuvo un noviazgo de ocho meses y mucha intensidad con Chano. Si bien llegaron a convivir, la rutina del día a día los llevo a desencontrarse y terminar.

Celeste tuvo un breve romance con Fito Paéz

Michel Noer

La modelo también tuvo una relación en 2016 con Michel Noher. El noviazgo se conoció casi al mismo tiempo que su embarazo, la pareja tuvo a Antón el 13 de octubre de ese año. Sin embargo, se separaron al poco tiempo. “Es muy genuino el amor que nos tenemos y eso va a seguir siendo así. Nada mejor que un hijo para ser personas adultas, responsables y amorosas”, había dicho Cid sobre el vínculo.

Celeste Cid y Michel Noher tuvieron juntos un hijo en 2016

En 2019 estuvo de novia con el productor audiovisual Iván Pierotti, la relación duró hasta mayo de 2022. La modelo volvió a apostar por el amor en 2023 con Abril Sosa, el baterista de Catupecu Machu. Sin embargo, tras idas y vueltas el músico borró todas las fotos que tenía con Celeste tras cinco meses.

Cómo es la relación de Celeste Cid con Santi Korovsky

Celeste Cid y Santi Korovsky comenzaron a salir hace más de un año y medio. "Nos conocimos en una entrega de premios y después chateando... Nos encontramos un día sin el celular y fuimos a pasear por ahí. Y, bueno, qué sé yo...", explicó el actor en una entrevista.

Ambos se han mostrado enamorados en redes sociales, eventos públicos y en diferentes alfombras rojas. “Es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido”, lo describió la actriz en diálogo con Catalina Dlugi y remarcó que Santiago aporta diferentes condimentos al vínculo. “Es una relación muy linda porque también es estimulante por todo lo que está por venir”, remarcó.

Celeste Cid y Santi Korovsky están juntos hace más de un año y nueve meses

En otra entrevista, por Vuelta y Media (Urbana Play FM 104.3), Sebastián Wainraich le preguntó si creía que el enamoramiento que muestran tenía que ver con la cantidad de tiempo que llevan saliendo, a lo que Celeste Cid sentenció: "Ya vamos un año y nueve meses. ¿Cuánto dura el primer tiempo?".