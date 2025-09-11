La actriz Celeste Cid reveló nuevos detalles sobre su relación con Santiago Korovsky. Qué dijo Celeste Cid en la entrevista con Urbana Play 104.3.

"Mi novio tiene particularidades", contó la actriz quien, ante la pregunta de Sebastián Wainraich sobre si Korovsky tiene cuestiones "chiquitas" del día a día que puedan llegar a molestarle, contestó: "Es al revés. Él cierra la puerta para dormir, él baja la persiana".

"El tiene un artefacto al que le pide las cosas. 'Eco, apagar luz'", explicó, además de revelar que también la pide al artefacto que baje la persiana". "Y Todas sus particularidades, que podrían ser algo molesto, yo lo miro así, ¿entendés?".

Luego, Wainraich le preguntó si creía que este enamoramiento tenía que ver con la cantidad de tiempo que llevan saliendo, a lo que Celeste Cid sentenció: "Ya vamos un año y nueve meses. ¿Cuánto dura el primer tiempo?".

La visita de Celeste Cid y Santi Korovsky a la cancha de San Lorenzo

Hace algunas semanas, en la previa del clásico ante Huracán, el club San Lorenzo de Almagro homenajeó a Santi Korovsky, reconocido hincha del Ciclón. Entre las personas que lo acompañaron para tan sentido homenaje, estuvo Celeste Cid, con quien compartió una foto. En las redes sociales, San Lorenzo explicó: "El genial Santiago Korovsky, director y protagonista de División Palermo (serie de enorme éxito, furor en Netflix), es un Cuervo de ley que vive a full la previa del clásico".