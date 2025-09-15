El descargo de Celeste Cid tras las críticas hacia su cuerpo.

Celeste Cid se convirtió en tendencia tras una aparición en una entrevista y provocó cientos de comentarios críticos sobre su cuerpo. A pesar de que el encuentro fue para hablar de su trabajo y su vida privada, las miradas se posaron en lo estético. Tras la polémica, la actriz que está de novia con el comediante Santiago Korovsky lanzó un furioso descargo contra los haters.

La reconocida actriz escribió un tajante comunicado para sus redes sociales en el que se refirió a quienes la acusaron de haberse "tocado la cara" con una cirugía estética: "A propósito de las muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos. Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor. Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”.

“No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general. Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz. No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’”, agregó Celeste Cid.

La reflexión de Celeste Cid sobre el paso del tiempo

Por último, la actriz Celeste Cid hizo una reflexión sobre el paso del tiempo y expuso: "Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.