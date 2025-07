Quién es "Betty", la recepcionista de División Palermo a la que Santiago Korovsky le hizo un homenaje en División Palermo.

El estreno de la temporada 2 de División Palermo en Netflix marcó el regreso de una de las comedias más originales y comentadas de los últimos años. Creada por Santiago Korovsky, la serie supo ganarse un lugar en el corazón del público gracias a su humor absurdo, su crítica social y un elenco que mezcla frescura y talento.

El fenómeno fue tal que la primera temporada permaneció varias semanas en el top 10 de la plataforma, y todo indica que esta nueva entrega repetirá el éxito. En este sentido, uno de los personajes que permitió la popularidad de la serie es "Betty", quien, pese a tener un rol pequeño, se transformó en uno de los favoritos del público.

Quién es Betty en División Palermo

En la ficción, "Betty" era la secretaria de la División Palermo, el peculiar grupo de la Guardia Urbana conformado por personas de minorías y con discapacidades. Su personaje, con apenas unas intervenciones, logró arrancar sonrisas y generar empatía gracias a la calidez y naturalidad que transmitía. Interpretada por Nilda Sindaco, Betty no solo cumplía una función en la trama, sino que también representaba ese costado humano que atraviesa la serie entre tanta sátira y caos.

"Betty" se transformó en uno de los personajes más queridos de División Palermo.

Aunque la actriz no era conocida para el gran público antes de su participación en División Palermo, su trabajo dejó una huella imborrable. Nilda Sindaco tenía una larga trayectoria en el teatro independiente y un compromiso profundo con la cultura y la salud mental, aportando su experiencia en proyectos artísticos que daban visibilidad a realidades muchas veces ignoradas.

Qué dijo Santiago Korovsky tras la muerte de "Betty"

La noticia del fallecimiento de Nilda Sindaco se conoció gracias a un sentido mensaje que Santiago Korovsky compartió en sus redes sociales. “Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener”, escribió el creador, junto a imágenes que recordaban los momentos compartidos en el rodaje.

Korovsky destacó la calidad humana y profesional de la actriz: “Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella”. Además, reveló que estaba trabajando en la edición de sus escenas para la segunda temporada cuando recibió la noticia, lo que hizo aún más difícil el momento: “Mientras escucho sus mensajes de audio donde me hacía reír, me doy cuenta de que la voy a extrañar mucho”.

El homenaje no tardó en viralizarse y los fanáticos acompañaron con mensajes de cariño, reconociendo el aporte de Betty a la esencia de la serie. Con su partida, Nilda Sindaco deja un legado artístico y humano que trasciende la pantalla, convirtiendo a su personaje en parte del ADN de División Palermo.