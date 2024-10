Dolor por la muerte de una actriz de División Palermo, exitosa serie de Netflix.

La actriz Nilda Sindaco, quien saltó a la popularidad mundial por su Betty en la serie cómica de Netflix División Palermo murió, según informó el actor y guionista Santiago Korovsky en sus redes sociales.

"Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho", la despidió Korovsky, protagonista de la serie que ya tiene una segunda temporada en marcha y sin una fecha de estreno programada.

"Esta nueva guardia urbana inclusiva, compuesta mayormente por minorías y creada como una operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, intentará hacer algo más que dar una buena imagen. Mientras todos tratan de entender qué función cumple, la división se enfrentará sin quererlo con una extraña banda criminal", indica la sinopsis oficial de la comedia de 8 capítulos cuya primera temporada ya puede verse en Netflix.

Creada, escrita y codirigida por Santiago Korovsky, División Palermo también cuenta con Diego Núñez Irigoyen en la dirección. El elenco de División Palermo está integrado por Santiago Korovosky, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Renatao Condori Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi, Julio Marticorena, Jonatan Nugnes, Marcelo Subiotto, Sergio Prina, Agustín Rittano, Nilda Sindaco, Carlos Belloso, Iair Said, Alan Sabbagh, Camila Peralta, Gabriela Izcovich, Daniela Korovsky, Alicia Labraga, Fabián Arenillas y Valeria Lois. El equipo de guionistas lo completan Ignacio Sánchez Mestre, Florencia Percia, Martín Garabal, Martina López Robol, Mariana Wainstein y Ignacio Gaggero, y está producida por K&S FILMS, Hugo Sigman, Matías Mosteirín, Leticia Cristi, Nicolás Goldar Parodi, Analía Castro y Diego Copello.

Convertida en un fenómeno para el público y en redes sociales -donde el pedido por darle continuación a la trama fue creciendo cada vez más-, la tira logró ubicarse en el primer puesto del ranking de las 10 series más vistas en Argentina desde su desembarco en la plataforma de streaming Netflix el pasado 17 de febrero de 2023. Por eso, la serie División Palermo confirmó su segunda temporada a estrenarse durante el 2025.

La nominación de División Palermo en los Emmys

En las últimas semanas salió a la luz la lista de nominados a los Premios Emmy's Internacional 2024 que se llevarán a cabo el próximo 25 de noviembre en la ciudad de Nueva York. Por primera vez en la historia, tres producciones argentinas lograron una nominación a los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos. Se trata de ‘División Palermo’, ‘Iosi, el espía arrepentido’ y ‘Virgilio’, tres proyectos realizados en nuestro país y difundidos por distintas plataformas de streaming, lo que facilitó que mucha gente pueda acceder a los contenidos.