Qué fue de la vida de Cumbio, la primera influencer en Argentina

Reconocida en el mundo digital, Agustina recordó sus primeros pasos en el contexto las redes sociales y la comunicación. Qué ha pasado con la vida de Cumbio.

Agustina Vivero le agrada la idea que la presenten como la primera influencer del país y fue hasta hace poco tiempo que ella se dio cuenta que en Fotolog que esa palabra no existía pese a que una cantidad representativa de usuarios que la tenían entre sus favoritos. En la actualidad Vivero tiene su propia empresa. Qué pasó con la vida de Cumbio, una destacada personalidad del mundo digital.

Vivero recuerda muy bien cómo empezó su camino en el mundo digital que arrancó con sus colaboraciones en el programa de Mirtha Legrand. “Me tocaba servir café, era la última asistente de producción, yo quería hacer más y le ofrecí a Nacho Viale empezar a manejar el Twitter de ML y me dio la oportunidad, fue la primera puerta que se abrió. Tuve mucha suerte, fue un nuevo despertar”, sostuvo.

Durante el 2008 fue apodada como "La Reina de los Floggers" y eso se dio a que llevo a la fama a esta tribu urbana en algunos encuentros que se organizaron en la ciudad de Buenos Aires y debido a este hecho fue entrevistada por el icónico New York Times.

La comunicación en las redes sociales ha cambiado en los últimos tiempos y ahora los mensajes se transmiten de una manera totalmente diferente. “Antes, si te quedaba tiempo, subías lo que había que comunicar en Twitter, hoy es lo primero que hacés. Las redes son mucho más relevantes. Hoy la producción de contenidos digitales se convirtió en una carrera”, aseguró.

Cumbio remarca que si una red social pretende perdurar en el tiempo debe actualizarse constantemente y un ejemplo de ello puede ser Facebook que sigue recibiendo a millones de usuarios en el mundo, casos similares a los que se presentan en Twitter, Instagram, Tik Tok e incluso en Whatsapp. "Para consolidarse tiene que pasar que la gente las use, estar disponible en todas las plataformas, tener accesibilidad, ser fácil de usar.", añadió.

“Saber qué está pasando en todos lados a la vez, si no lo veo, me lo pierdo. Aparecen notificaciones, saber quién me etiquetó y al mismo tiempo es una herramienta que brinda información, tiene un lado positivo y uno negativo. El anonimato en Twitter es tremendo, es donde más se sufre la violencia y la agresividad, pero hay que tener claro que eso no representa la realidad, es un microclima. Pensá que sólo mil usuarios pueden generar una tendencia”, complementó.

Agustina también recordó cuando frente a miles de personas confirmó que a ella le gustaban las chicas y frente a esta situación dijo: “Era otra Argentina, yo iba a comprar algo y me daba miedo que me dijeran algo feo, cinco años después pasé a ser una visionaria, no hay lugar para ir contra las minorías, peleo mucho por el orgullo de la comunidad LGBTQI+ porque es importante seguir trabajando; falta mucho todavía. Lo que pasó conmigo es muy importante, sirvió para que se visibilice y se hable del tema”.

“Fue increíble, venía el New York Times a entrevistarme como la primera influencer del mundo en traspasar la pantalla y acá solo les importaba si era o no lesbiana. A la Argentina le falta un montón, las redes sociales apoyan este progreso y ayudaron porque no hay tolerancia para la discriminación, la gente piensa dos veces antes de tirar una piedra. Los que sí damos la cara trabajamos para la inclusión”, dijo.

Con respecto a su vida amorosa, Cumbio dijo que vive con su novia en una relación cerrada pero libre y en la cual hay mucho amor. "A mí me ayuda mi pareja a bajar en el trabajo, soy workaholic, para mí es muy importante mi trabajo y la educación que me pagué con mi trabajo. Sé lo que es no tener nada y el trabajo me dio mucho. Éramos pobres, todo lo que me pasa este año en mi vida es un logro, paro y pienso: cuanto hice con lo poco que me tocó. No tener nada, todo lo que pasé me ayudó a ser más creativa, me motivó pensar que no quiero que esto sea así toda la vida. Pensaba cuando mis viejos sean grandes dónde van a vivir. La llegada de Internet me abrió la cabeza, las redes me ayudaron a evolucionar”, contó.