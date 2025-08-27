Preocupación por la salud de “La Chilindrina”: la actriz mexicana fue internada de urgencia

Preocupación por “La Chilindrina”: fue internada de urgencia.

María Antonieta de las Nieves, recordada en toda Latinoamérica por su entrañable papel de La Chilindrina en El Chavo del 8, atravesó en los últimos días un episodio de salud que encendió las alarmas entre sus seguidores. Según reveló una amiga cercana al medio TVNotas, la actriz de 78 años debió ser hospitalizada de urgencia el pasado miércoles 20 de agosto por lo que habría sido “una crisis de ansiedad”.

La fuente relató que la intérprete “se puso agresiva y desorientada”, lo que llevó a su ingreso inmediato al hospital, donde recibió medicación y quedó bajo observación médica. Sin embargo, la filtración de esta información generó polémica, ya que la familia no deseaba que el estado de salud de De las Nieves trascendiera públicamente.

Ante la repercusión, Verónica Fernández, hija de la actriz, salió a desmentir la versión de una crisis nerviosa y aclaró que su madre había sufrido “una leve baja de sodio”, pero que ya se encontraba recuperada en su casa. “Está muy bien, aquí está en la casa, muy bien”, aseguró, llevando tranquilidad a los fanáticos.

Cómo es la vida actual de María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretó a La Chilindrina

Actualmente, la actriz vive en un hogar especializado, donde continúa bajo observación médica. La noticia preocupó a sus seguidores, quienes recientemente la vieron en Chespirito: sin querer queriendo, la serie de HBO Max que retrata la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños.

Meses atrás, De las Nieves sorprendió al confesar que ya tiene planificado su funeral, incluyendo un ataúd decorado con imágenes de la Virgen de Guadalupe y el deseo de tener una estatua en el Museo de Cera junto a la de Chespirito.

Así luce María Antonieta de las Nieves a los 78 años.

Figura emblemática de la televisión latinoamericana, la actriz vuelve a ser noticia por motivos de salud, aunque el mensaje de su familia llevó alivio: La Chilindrina sigue estable y bajo cuidados, lista para continuar compartiendo la chispa y ternura que marcaron generaciones.