Las fotos de María Antonieta de las Nieves de joven: cómo era la actriz de "La Chilindrina" en "El Chavo"

María Antonieta de las Nieves, la eterna “Chilindrina” de El Chavo del 8, tuvo una vida llena de momentos inolvidables.

La nostalgia por El Chavo del 8 y el universo creado por Roberto Gómez Bolaños sigue vigente décadas después. Entre risas, travesuras y recuerdos, pocos pudieron ver a María Antonieta de las Nieves fuera de su inolvidable rol de La Chilindrina. Algunas imágenes muestran a la actriz en sus primeros años, así como algunos aspectos desconocidos de su vida.

A lo largo de su carrera, ella supo equilibrar su papel icónico con su vida personal y artística, al trabajar junto a figuras como Silvia Pinal o participar en grabaciones de El Chapulín Colorado. Estas fotos no solo sorprenden por la frescura de la actriz, sino también por los lazos que cultivó con colegas como Ramón Valdés, quien fue testigo de uno de los momentos más importantes de su vida, como su boda.

Ramón Valdés y la amistad más allá de la pantalla

Pocos saben que “Don Ramón” fue testigo en la boda de María Antonieta de las Nieves. La actriz compartió una fotografía para recordar a su amigo: “Aunque ya no está con nosotros, su legado sigue vivo en cada risa que nos arranca al recordar sus inigualables actuaciones”. Este gesto refleja la cercanía y complicidad que existía entre los integrantes del elenco de El Chavo del 8, más allá de sus personajes.

En su casamiento junto a Ramón Valdés.Imágenes que muestran a María Antonieta fuera del personaje

Trencitas playeras (1979): una joven María Antonieta que luce trencitas en la playa, con una sonrisa que anticipaba su carisma televisivo.

Viaje a Perú (1978): en uno de sus recorridos por Latinoamérica, visitó Machu Picchu, y dejó en evidencia su espíritu aventurero.

María Antonieta de las Nieves en Machu Picchu.

Junto a Silvia Pinal (1968): participó en El Amor De María Isabel con solo 19 años, lo que ya mostraba su talento en el cine antes de consagrarse en televisión.

Junto a Silvia Pinal.

Grabaciones de El Chapulín Colorado: la actriz acompañó a Roberto Gómez Bolaños en múltiples episodios, lo consolida su carrera en la comedia mexicana.

En la grabación de El Chapulín Colorado.

El Chavo del 8 volvió a Netflix

Las plataformas de series y películas suelen tener estrenos de manera frecuente, ya sea de producciones nuevas o reversionar otras más antiguas. En este caso, lo que hizo Netflix fue apadrinar a una de las históricas: El Chavo del 8. Protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, está disponible desde el lunes 11 de agosto y ya batió un récord.

De acuerdo al sitio web Flix Patrol, que elabora rankings semanales del contenido más visto en diversas plataformas de streaming, el balance del estreno de El Chavo del 8 es positivo: está en el top 5 de las más vistas del país ubicándose en el puesto 5, mientras que por delante de ella se encuentran Community Squad, Untamed, Unspekeable Sins y Wednesday, esta última ubicándose en el primer puesto.