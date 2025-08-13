El Chavo del Ocho está en el puesto 5 de Netflix.

Netflix tiene en su catálogo a una icónica serie que está en el inconsciente colectivo de múltiples generaciones y que se encuentrra entre lo más visto de la plataforma. Se trata de El Chavo del Ocho, la icónica ficción creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños que vuelve a estar en boga por el reciente estreno de la biopic del artista.

La serie ocupa el puesto número cinco en el ranking de los shows de televisión más vistos de Netflix: los usuarios de la plataforma se sumaron al auge por la vida de la famosa vecindad mexicana que gira en torno a un niño pobre que vive en un barril en el patio. El Chavo del Ocho es recordada por sus icónicos personajes como La Chilindrina, Quico, Don Ramón y Doña Florinda.

"Las desventuras del Chavo, un niño huérfano de 8 años que vive en un barril. Junto con Quico, la Chilindrina, Nono y La Popis, el Chavo vive una serie de divertidos enredos", reza la sinopsis oficial de El Chavo del Ocho, serie repleta de chistes y remates cargados de mensajes sociales sobre el clasismo y, sobre todo, las conductas soberbias aspiracionales de ciertas personas que no dejan de ser parte de una vecindad compartida.

El auge de esta ficción se da por el éxito de Chespirito: Sin Querer Queriendo, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños que es un éxito en la plataforma HBO Max. La pieza fue creada por el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández y dirigida por David 'Leche' Ruíz, Julián de Tavira y Rodrigo Santos. La tira está inspirada en la vida del comediante y actor mexicano, narrando desde sus primeros pasos en el medio hasta alcanzar la fama y consolidar su trayectoria.

Elenco completo de El Chavo del Ocho