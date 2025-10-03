Miguel Ángel Solá habló de su presente y anunció lo más triste: "Hasta que me muera"

Miguel Ángel Solá habló de su presente y anunció lo más triste.

Miguel Ángel Solá volvió a Argentina para una nueva temporada de su obra Mi querido Presidente, en el Teatro Apolo, y en una entrevista reveló que está en un difícil momento económico que lo acompañará hasta su final. La triste declaración del actor que recientemente se separó de la actriz Paula Cancio, su segunda pareja.

“Tengo que trabajar hasta que me muera para ganarme el sustento. El primer matrimonio me dejó sin nada, absolutamente nada”, confesó Miguel Ángel Solá en una entrevista con la periodista Karim González, en su programa Sola en los bares. “Me vieron disminuido en toda mi posición, anímica, mental y económica”, agregó sobre su primera relación.

Sobre su exesposa, la actriz Blanca Oteyza, aifrmó que “es una mala persona, no digo que lo sea, yo la considero una mala persona. Me causó mucho daño innecesario”. Y sobre Paula Cancio, con quien tuvo otra hija y se encuentra recientemente separado, sostuvo: “Le adeudo bastante porque no pude darle ni a ella ni a mi hija lo mismo que pude proveer a mis otras hijas”.

La depresión de Miguel Ángel Solá tras su segunda separación

“El desamor se instaló en la pareja cuando ella me dijo que ya no me amaba. Pasé un momento bravo, bravo, bravo. Tuve un año con una depre grande, lloraba todo… No podíamos pagar dos alquileres… Fue una prueba muy bella. Nuestra hija nunca vio faltas de respeto, ni gritos ni peleas. Solo sufrió el dolor de que papá se fue de casa”, cerró el actor Miguel Ángel Solá.