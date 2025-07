Mercedes Ninci fue asaltada en medio de un móvil: "Me robaron todo".

Mercedes Ninci sufrió un robo en Constitución mientras se encontraba haciendo un móvil desde el Hospital Garrahan. La sorpresa de sus compañeros de Radio Mitre cuando se enteraron de la nueva desgracia que le ocurrió a la periodista famosa del Grupo Clarín.

El hecho delictivo ocurrió cuando la periodista Mercedes Ninci junto a su equipo se encontraba en el Hospítal Garrahan para hacer un móvil de la marcha. Ninci había dejado su vehículo cerca del lugar donde salió el móvil pero dejó sus pertenencias allí y se las robaron. "Estaba cubriendo la nota del Garrahan, acá en el hospital. En la esquina dejamos el móvil y me robaron todo. Nos abrieron el móvil, no sabemos cómo, y nos robaron todo", sostuvo en un video que subió a su Instagram.

"A mí me robaron la cartera con todo, las tarjetas... Nos vamos un fin de semana, la última semana de julio y me robaron todo, no me puedo ir, no tengo DNI, no tengo tarjetas, no tengo absolutamente nada, no puedo manejar, increíble", agregó Mercedes Ninci lamentándose por la situación que le tocó vivir. Por último, la periodista lanzó un duro mensaje sobre la inseguirdad galopante que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no es la primera vez que sufre un asalto: "No hay seguridad de nada en esta ciudad, donde vas, te chorean".

El día que le robaron a Mercedes Ninci en su casa: "Estaban armados"

En marzo de 2024, Mercedes Ninci sufrió un violento robo en su casa. "Vivimos un infierno, estaban armados, estuvieron como dos horas, yo trataba de hablarles pacíficamente. Nosotros lo que queremos es plata y oro. Nos forzaron la cerradura y entraron por ahí", había contado en su momento.