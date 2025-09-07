Mercedes Ninci cruzó a Magario en vivo.

Más de 12 millones de bonaerenses salieron este domingo 7 de septiembre a votar a sus representantes en la legislatura provincial, que renueva la mitad de sus bancas (46 diputados y 23 senadores). Verónica Magario, actual vicegobernadora y candidata de Fuerza Patria en la tercera sección electoral (que reúne más de un tercio del padrón y contempla partidos como los de La Matanza o Lomas de Zamora), fue una de las ciudadanas que cumplió con su deber cívico en una escuela de San Justo.

Tras salir del establecimiento educativo, fue rodeada por varios periodistas, entre ellos la reconocida Mercedes Ninci. Fiel a su estilo, la movilera le hizo una consulta que rápidamente se viralizó en las redes sociales: "¿Va a asumir el cargo para el cual se postula o no?". "En primera instancia estamos en un día muy especial, hoy estamos asistiendo nuevamente a un momento democrático, a una elección, estamos...", expresó hasta ser interrumpida por la cordobesa, quien reiteró su pregunta.

Verónica Magario junto a Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires) y Axel Kicillof (gobernador de la Provincia de Buenos Aires).

"Estoy en veda, hay cuestiones que no voy a poder responder en este momento", respondió la funcionaria. La trabajadora de prensa, entonces, le achacó: "Pero queremos saber si va a renunciar como vicegobernadora para asumir como diputada". Haciendo caso omiso, Magario prosiguió: "Les quiero agradecer, sobre todo a la gente. Yo creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la Provincia de Buenos Aires, lo más importante de esto es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y que sepamos interpretar para el bien común qué es lo que buscamos entre todos".

Mercedes Ninci y su planteo contra Magario: "Es una estafa"

Tras concluir con esa declaración, Mercedes Ninci la cuestionó: "Si usted no asume, es una estafa". Otro trabajador de prensa también le llevó esa duda a la candidata, mientras la cordobesa reiteró su señalamiento, a lo que esta respondió: "Vuelvo a decirles. Yo soy candidata, estoy en veda, quiero con todo respeto que para mí es un día donde respetamos la decisión de la gente".

"Pero es una avivada", lanzó la periodista, mientras la segunda al mando de la Provincia de Buenos Aires aseguraba a otro micrófono que estarán en el búnker oficialista en La Plata esperando por los resultados.