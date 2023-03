Los fans de Ulises Bueno lo tiraron del escenario y le robaron todo: el video

El artista vivió un momento incómodo en medio de un recital en José C. Paz y lanzó un furioso reclamo a la tribuna que le robó sus pertenencias.

El cantante Ulises Bueno fue protagonista de un incómodo momento en medio de una presentación en un local bailable de José C. Paz donde fue tirado por un grupo de fans y sufrió el robo de sus pertenencias. En el video que trascendió puede escucharse al cordobés indignado y pidiendo que le devuelvan lo que le fue sustraído.

El incidente se desencadenó cuando el hermano de Rodrigo Bueno decidió presentarse a Tornado, un boliche de la Provincia de Buenos Aires, para interpretar en vivo algunas de sus canciones. El público del lugar respondió enardecido y un grupo tiró al cantante, quien al principio solo atinó a lanzar una pregunta desconcertada: “¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”. El personal de seguridad acudió en ayuda al artista rodeado por la gente que le impedía volver al escenario a seguir su recital.

“Se fueron al car...o ¿Loco que pasa?¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer. Muchos años laburando de esto, para que me traten de esta forma. Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, expresó Ulises furioso, una vez que pudo recobrar su espacio y darse cuenta de que le habían robado una gorra, auriculares y cadenas de oro.

De nuevo en el escenario, Ulises terminó su show y procedió a retirarse del lugar. Por el momento, se desconoce si efectuó alguna denuncia por el robo que sufrió.

Ulises Bueno contó a qué edad se tatuó por primera vez y dejó a todos sin palabras

Ulises Bueno es una de las grandes figuras de la movida tropical en argentina. Pero no todo es amor por la música en la vida del hermano de Rodrigo. Su fanatismo por los tatuajes está evidenciado en la inmensa cantidad que tiene en todo su cuerpo y hasta sorprendió a revelar la edad en la que se hizo el primero de ellos.

“Mi primer tatuaje fue a los ocho años”, reveló el cantante, en diálogo con Seguimos en el Doce. “Me hice un león que representaba en ese momento la pérdida de mi papá. Se trata del ser que cuidaba a su manada: a mis hermanos y a mi mamá. Y al no tenerlo más conmigo quise plasmar su ausencia en mi piel”, explicó Ulises.

Más adelante, el artista contó también que nunca fue al colegio debido a que, con su familia, seguían de cerca la carrera de su hermano Rodrigo. “He ido pero a los actos escolares de mi prima”, bromeó al comienzo Ulises, y agregó: “Es algo que me molesta, me pesa y me fue muy difícil de chiquito”.