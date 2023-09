Llora Julieta: la sorprendente decisión que tomó Marcos Ginocchio

Filtraron una foto del ganador de Gran Hermano que revolucionó las redes sociales. La sorprendente decisión que tomó Marcos Ginocchio.

La noticia que los fans de Marcos y Julieta no querían recibir.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fueron shippeados por los fanáticos de Gran Hermano desde el inicio del reality. Los jóvenes llegaron hasta la final del programa conducido por Santiago del Moro, pero la relación nunca prosperó dentro de la casa porque ella estaba de novia y él aún no había superado su ruptura.

Desde entonces, los rumores sobre un posible noviazgo se repitieron, incluso algunas figuras de la televisión, como Yanina Latorre, confirmaron el vínculo. Sin embargo, en las últimas horas se filtraron fotos en las redes que generaron gran desilusión entre los "Marculis".

Julieta Illescas, la exnovia del "Primo", se hizo conocida para el público en la final de GH, cuando la joven salteña acompañó a la familia del ganador en la tribuna. Su relación con Marcos terminó meses antes de que el ingrese al reality, pero la joven generó gran revuelo en las redes cuando ponía “me gusta” a comentarios sobre su relación con su expareja y tuits que aseguraban que “Juli Poggio no era para Marcos”.

Sucede que ellos tenían una relación seria y al entrar a GH se separaron, mantuvieron en secreto su vínculo. Eso salió a la luz cuando entró la hermana de Marcos al programa, Valentina, y el participante le confesó extrañarla. Por ese motivo, Julieta fue a esperarlo a la salida.

Ahora la periodista Adriana Bravistas descubrió una curiosa coincidencia en las fotos de ellos. Primero mostró una imagen de Ginocchio junto a la perrita Mora y luego una de Julieta con un sobrino: ambos tienen el mismo anillo y se especula que podrían haberse comprometido.

Tras ser campeón de la última edición de Gran Hermano, muchos le consultaron a Marcos sobre las posibilidades de una reconciliación, pero él, fiel a su estilo se mostró muy cauto. El salteño no descartó retomar el romance, pero nunca volvió a hablar del tema. Aunque en las redes sostienen que sus constantes viajes a su provincia, ya que está instalado en Buenos Aires, son para reencontrarse.

Telefe la contrató como una apuesta y renunció a los tres meses

Telefe es el canal más visto de la televisión argentina que a través de la puesta de realitys shows y novelas extranjeras logra quedarse con el rating desde hace bastante tiempo. A pesar del buen momento, en las últimas horas recibió la inesperada noticia sobre la renuncia de una de sus figuras y deberán trabajar para ver cómo reemplazarla.

La grilla de programación del canal propiedad de Paramount es bastante amplia con tres enfoques claros: emitir realitys shows, novelas extranjeras y sus clásicos magazines donde repasan actualidad y farándula. En paralelo, tienen un canal de streaming donde participan los exparticipantes de Gran Hermano.

Sin embargo, sobre el mundo del streaming al que el canal apostó es que se van a tener que organizar nuevamente. Es que Julieta Poggio tomó la decisión de renunciar al programa Fuera de joda, que comenzó a emitirse el 26 de junio de 2023, en donde tenía como compañeros a Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila "La Tora" Villar.

"Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue re lindo todo este año con ustedes, saber que todos salimos con el mismo sueño", expresó Julieta. Cabe recordar que la joven de 21 años tiene otros compromisos en paralelo, como por ejemplo, la obra teatral Coqueluche dirigida por José María Muscari y la posible participación en el Bailando 2023. "Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar, pero es un hasta pronto", cerró dejando la puerta abierta a un regreso a Telefe.