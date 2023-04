Marcos Ginocchio de Gran Hermano reveló si volvería con su ex y dijo lo que todos pensaban: "Confundido"

Marcos Ginocchio confesó qué piensa hacer con su vida amorosa tras la aparición de Julieta Illescas, su exnovia. Qué dijo el campeón de Gran Hermano.

Marcos Ginocchio vive días a puro furor luego de haber sido el ganador de la edición 2022/23 de Gran Hermano. En este contexto reapareció su exnovia Julieta Illescas, por lo que "El Primo" se vio obligado a aclarar su situación sentimental y reveló si piensa volver a estar en pareja con la joven oriunda de Salta.

La expareja de Marcos, Julieta Illescas, causó revuelo en el mundo del espectáculo y en el universo de las redes sociales. Esto se debió a algunas reacciones suyas en torno a Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano que quedó tercera y cuyo vínculo con "El Primo" era muy cercano, según los fanáticos del reality show de Telefe, a tal punto de que aseguraban que podían llegar a tener una relación.

"Cuando estaba en la casa es como que, después de tanto tiempo que pasamos juntos, me daban ganas de saber por la otra persona", expresó el campeón de Gran Hermano en diálogo con LAM, el programa conducido por Ángel De Brito en América TV. Allí dijo que él fue quien pidió que esté en la final del programa.

"Cuando estaba mal y mi hermana me preguntaba qué me pasaba, yo le contaba que estaba pensando mucho en ella y le contó que la quería ver y le quería hablar, y por eso fue", indicó. Además, dijo que no son novios como todos pensaban ni bien se la vio en la final y deslizó si hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos.

"La verdad no sé porque tengo que hablar con ella y ver qué pasó ella todos estos meses, y yo también. Todavía no pudimos tener contacto”, dijo el joven salteño. En última instancia, y en medio de especulaciones de un vínculo amoroso con Julieta Poggio tanto adentro como afuera del reality, disparó: "Salí muy confundido de la casa".

Marcos reveló qué participante le hizo la vida imposible en Gran Hermano: "El peor"

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano (Telefe), contó detalles ocultos sobre su experiencia en la casa más famosa del país y reveló quién fue el concursante que lo hizo sentir peor durante su estadía.

Marcos se caracterizó en la última edición de Gran Hermano por su temperamento tranquilo, por su manera de evitar los conflictos y su paz para vincularse con los demás "hermanitos", razones que lo llevaron a ser el preferido del público. Ahora, el salteño brindó una entrevista íntima en la que abrió su corazón y contó cómo fue vincularse con cada uno de sus compañeros.

"¿Quién fue el que peor te la hizo pasar, el que vos decís 'la verdad que qué bajón'? ¿Y quién fue el que mejor te la hizo pasar?", le preguntó Nazarena Vélez en LAM (América TV). "Bueno, el peor, quizás, la primera semana, fue Juan (Reverdito)", respondió "El Primo". "¿Y 'Alfa' no? Cuando te buscaba y te peleaba todo el tiempo...", indagó la "angelita", a lo que Ginocchio respondió que no, ya que lo quiere mucho.