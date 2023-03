Marcos Ginocchio reveló la verdad sobre el vínculo con su madre: "Las cosas que hacía"

El ganador de Gran Hermano dio detalles de la relación con su madre. Pese a haberlo visto más apegado a su padre, Marcos Ginocchio dejó en claro que el cariño materno también está vigente.

Marcos Ginocchio reveló detalles del vínculo que tiene con su madre. Pese a que en Gran Hermano se lo vio más apegado a su padre, y que fue su progenitor el único que ingresó a la casa para visitarlo cuando la competencia estaba en sus últimas semanas, el "Primo" dejó en claro cómo es su relación con la persona que lo dio a luz.

“Mi mamá cuando íbamos al colegio se quedaba en el auto 7 horas y nos esperaba. Ella lo disfrutaba. Leía, bordaba, hacía manualidades. Siempre estaba contenta con eso. Su vida éramos nosotros tres. Todas las cosas que hacía eran por y para nosotros. Ahora como soy más grande me doy cuenta de todas las cosas que dejó de hacer por nosotros y lo valoro tanto”, expresó Marcos Ginocchio en diálogo con A la Barbarossa.

Continuando con su relato, Marcos recalcó: "Con mi mamá tenemos una relación súper linda, tenemos mucha confianza. Le cuento todo lo que me pasa y ella me cuenta todo lo que le pasa. Es muy lindo”. A su vez, el "Primo" también habló sobre su padre y dejó en claro que no hay favoritismos.

“Con mi papá la relación es como con mi mamá. Admiro tanto cómo es él como persona. No es tan tranquilo como mi mamá, habla más, se expone más, le gusta hablar con todos. Es tan dulce, una persona tan transparente”, aseguró Marcos Ginocchio. De este modo, quedó claro que tanto su madre como su padre son iguales de valorados por él más allá de lo que se pudo haber visto en la pantalla de Telefe.

La denuncia menos pensada contra Marcos Ginocchio en Gran Hermano

Marcos Ginocchio se consagró ganador de la final de Gran Hermano tras vencer a Nacho Castañares en el mano a mano decisivo. Creer o reventar, tras la finalización del programa de Telefe, un grupo de fans hizo una impensada denuncia contra el participante.

Luego de festejar el título, en el que ganó nada menos que 19.441.132 de pesos, un año de cerveza gratis y una moto, Marcos recibió el saludo de una persona muy especial en su vida. Si bien a lo largo de todo el reality advirtió que estaba soltero, su exnovia dijo presente para abrazarlo en la consagración, lo cual levantó las especulaciones por parte del público.

Incluso, y como si fuera poco, la periodista Marisa Brel se tomó una foto junto a la joven y publicó un mensaje junto a una foto en su cuenta de Instagram: "Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió". Y añadió: "Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia".