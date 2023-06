"Marculi" es real: aseguran que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tienen encuentros clandestinos

Revelan que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio habría tenido finalmente dos encuentros íntimos y las redes sociales hicieron tendencia "Marculi".

Yanina Latorre confirmó en LAM que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio está viviendo un apasionado romance clandestino. "Se tenían ganas y se la sacaron", aseguró la panelista del ciclo de espectáculos de América TV que conduce Ángel de Brito respecto a los encuentros que tuvieron los finalistas de Gran Hermano, donde se conocieron y protagonizaron el principal "shippeo" del público.

Mucho se habló sobre la relación de Julieta y Marcos dentro de la casa más famosa del país. Pese a la evidente atracción que sentían ambos y los deseos del público, fueron muy respetuosos respecto a sus relaciones fuera del reality y no sucedió nada en concreto. Pero en los últimos días se supo que Julieta se separó de su novio Lucca Bardelli y el shippeo por "Marculi" (como lo definieron los fanáticos) volvió a hacerse fuerte.

En ese sentido, Yanina Latorre aseguró en LAM que los jóvenes vivieron dos noches de pasión. Pese a que reconoció que probablemente tanto Julieta como Marcos salgan a desmentirla porque no quieren que se sepa que están juntos, la panelista insistió: "Dos veces garcharon". Además, aseguró que los encuentros se dieron en el departamento que les prestó un productor de Telefe para que "pudieran verse en secreto".

Respecto a la separación de Julieta con Bardelli, Latorre dio otra información fuertísima: "En realidad ella cortó no el día que lo blanquearon ni lo contaron, sino que cortó ni bien salió de la casa". "No pasaba nada entre ellos porque parece que él (Marcos) no daba el primer paso", detalló Yanina respecto a cómo se habría armado el primer encuentro íntimo entre el ganador de Gran Hermano y una de las finalistas.

Ante la sorpresa del resto del panel de LAM, Latorre sumó: "Me enteré que después, no sé si ella o él, le pidieron al productor: ‘¿Me prestás la llave de nuevo?’. Se ve que les gustó el encuentro. Después si hay otros lugares o se vieron más veces, no lo sé". Obviamente, esta información impactó con fuerza en las redes sociales, donde rápidamente se hizo tendencia "Marculi".

Julieta Poggio se quebró y contó la verdad del "romance" entre Lucca Bardelli y su madre: "Me da náuseas"

La exparticipante de Gran Hermano decidió confirmar un secreto a voces y contar la verdad sobre el supuesto romance de Lucca Bardelli y su madre, Patricia Destefani. Cabe destacar que hace muy pocas horas el romance entre la exhermanita y el modelo terminó, razón por la cual comenzaron a crecer los rumores sobre posibles detonantes.

Como era de esperarse, Julieta Poggio confirmó que no existió ni existe una relación entre su exnovio y su madre. "Fue muy feo para mí y para mi familia este rumor horrible, que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy”, expresó "Juli" mediante un descargo contundente.

Acto seguido, y refiriéndose a la persona que afirmó que existía un vínculo amoroso entre Lucca Bardelli y Patricia Destefani, Julieta Poggio exclamó: "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera”. Según trascendió, la protagonista apuntada por la ex-Gran Hermano es la periodista Tamara Bella.