La ex de Marcos aniquiló a Julieta Poggio de Gran Hermano: "Ojalá"

La joven que aseguró haber estado en pareja con el galán del reality, opinó sobre Julieta y rememoró su relación con el salteño.

Reapareció la ex de Marcos Ginocchio y defenestró a Julieta Poggio. La joven salteña opinó sin tapujos sobre la relación que ambos participantes mantienen en Gran Hermano y demostró que no estaba de acuerdo con el deseo del público de que confirmen su relación.

La joven en cuestión se llama Julieta Illescas y se volvió viral en Twitter luego de asegurar que era la exnovia de Marcos. Precisamente, su fama empezó a crecer luego de que le diera like a varios tweets en donde se criticaba a Poggio, la trataban de "hueca" y aseguraban que "no era el tipo de Marcos".

Posteriormente, Julieta citó un tweet de una persona que la criticaba y rompió el silencio sobre su relación con Marcos. "No soy de contestar este tipo de tonteras ni darles importancia, no me parece que tenga nada malo. Solo pensé que ojalá todos puedan tener un Marcos en sus vidas", escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, parece que la salteña llegó a un punto de exposición que no le gustó en absoluto y decidió poner su cuenta en privado para evitar más críticas. En las últimas semanas, Marcos habló de su relación pasada en Gran Hermano y reveló que estuvieron más de tres años juntos y que "le quedó una charla pendiente" antes de entrar al reality.

La ex de Marcos opinó sobre Julieta Poggio.

Participante se tiró un pedo en la cara de Marcos y se pudrió todo en Gran Hermano

En Gran Hermano tuvo lugar una situación verdaderamente desopilante. En la edición del pasado lunes 23 de enero, un participante del reality de Telefe se tiró un pedo en la cara de Marcos Ginocchio, situación que provocó su fuerte reacción en plena transmisión de Pluto TV.

El protagonista del hecho fue Agustín "Frodo" Guardis, que mientras estaba sentado junto a su amigo, lanzó un gas intestinal con mucho ruido. "Sos un culiao. ¡Andate a otro lado, primo!", estalló Marcos, que se mostró muy molesto e incómodo con la situación.

"Se me escapó, estaba pensando así..., ja", se defendió Agustín, que no dejaba de lanzar carcajadas. Luego, el salteño le pidió a su colega que desviara el olor para otra parte. "No, primo... ventile para otro lado", le marcó. Mientras Agustín seguía a pura risa, Marcos volvió expresarse al respecto con varias quejas: "No...". "Ja, estaba pensando y dije 'uh...'", concluyó "Frodo", con una sonrisa.

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, donde decenas de internautas se hicieron eco de lo ocurrido y se rieron del pedo de Agustín frente a Marcos. "Agustín se tiró un pedo y se lo ventiló para el lado de Marcos. El primo se lo bancó; "Agustín le largó un pedo a Marcos chicos, basta"; y "Qué desagradable, un asco total", fueron algunos de los comentarios.