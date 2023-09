Las parejas más icónicas de la farándula argentina: una por una, cuáles son

Las parejas más queridas por todo el público argentino. Cuáles son.

En nuestro país la farándula es seguida por muchas personas. En este escenario existen historias de amor que se han robado todas las miradas y por eso en El Destape queremos dar un repaso con las parejas más icónicas.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Sin duda es una de las parejas más queridas en el planeta. El campeón del mundo y la empresaria están muy enamorados y su historia nació desde que eran muy jovencitos. Lionel y Antonela fueron muy buenos amigos y luego decidieron creer en el amor. Por muchos años tuvieron su romance en secreto hasta su oficialización en 2017 cuando tuvieron una épica boda. Hoy por hoy lograron formar una familia junto a Thiago, Mateo y Ciro.

Duki y Emilia Mernes

Es una combinación muy exitosa debido al boom musical lanzado en el 2021 y titulado Como si no importara que los llevó a los oídos de muchos argentinos. Desde allí, ambos comenzaron a compartir varios momentos juntos como por ejemplo algunos recitales, fiestas y salidas. A fines de ese año, en redes sociales, quisieron compartir su alegría con todos los seguidores. Emilia dijo que quería gritarle al mundo entero que lo quería y luego él publicó una foto donde se los puede ver besándose.

Boy Olmi y Carola Reyna

Esta pareja de actores logró convertirse en una de las más apreciadas en la escena. Su historia comenzó en 1992 y años más tarde decidieron formalizar su matrimonio. “Nos divertimos mucho con Carola. Yo creo que hay algunos factores para la continuidad de la pareja que son esenciales y aspiro a eso", sostuvo Boy Olmi en una entrevista. Recientemente, este matrimonio se viralizó debido a sus viajes realizados por el país.

Moria Casán y Fernando Galmarini

Moria es una de las celebridades más importantes del país y realmente todo lo que ocurra, sus fanáticos van a querer saberlo. Su pareja es Fernando Galmarini a quien conoció hace varios años en medio de una entrevista.

A pesar de que siempre hubo química, su romance pudo darse en el 2021 en medio de la pandemia, cuando la diva decidió tomar clases sobre el Partido Justicialista con su actual pareja. “Tengo un crush con mi profe de historia”, le dijo Moria a la Revista Caras en una publicación donde confirmó estar enamorada del ex funcionario de Carlos Menem.

Nancy Duplaá y Pablo Echarri

Los protagonistas de la producción Los buscas de siempre tuvieron un romance bastante secreto. La química percibida en la pantalla se trasladó a la vida real en una relación muy querida por los argentinos.

Ambos previo a su unión transitaban momentos particulares. Nancy estaba embarazada y Pablo, por su lado, estaba en plena ruptura con Natalia Oreiro. A pesar de que por mucho tiempo negaron el supuesto romance, luego Duplaá dio algunos detalles en una charla con Susana Giménez.

“El tema más doloroso fue el contexto en el que lo inventaron, que fue el de un embarazo, un post parto, cuando una está sensible. Mis padres sufren mucho con todo esto. Además, Pablo se había separado, cargaba con su propia fama y su situación personal”, contestó la actriz con la idea de esquivar la pregunta

Sin embargo, Pablo ya había confesado sus intenciones con aquella ex compañera de reparto. “Estoy perdidamente enamorado de Nancy. Me gustó antes de conocerla, cuando la vi en Montaña Rusa y quedé absolutamente conmovido. Siempre tuve en mi corazón ese deseo de conocerla, sabiendo íntimamente que un día me la iba a cruzar”.