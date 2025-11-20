Rocío Oliva recordó la última charla con Diego Maradona.

Rocío Oliva abrió una de las puertas más íntimas de su historia con Diego Maradona y dio a conocer, por primera vez, qué le dijo el astro del fútbol en la última conversación que mantuvieron. La exfutbolista participó del ciclo de Moria Casán y, en un clima de absoluta confianza, relató un recuerdo que llevaba guardado desde hacía años. “No me la olvido más, fue muy linda”, aseguró antes de revelar el mensaje.

Según contó, el Diez se despidió con un deseo que la conmovió profundamente. “Deseo que formes una familia muy linda, que te puedas casar, tener tus hijos, tener tu marido, y que seas muy feliz, porque sos una gran mujer y te lo mereces”, fueron las palabras que Maradona le dejó como cierre a una relación que había estado marcada por idas, vueltas y un final turbulento.

Oliva también explicó por qué nunca llegó a ser madre con él. Aunque ambos lo hablaron en varias oportunidades, la diferencia de tiempos y prioridades pesó más que el deseo. “Yo era joven, tenía otros proyectos y él ya estaba grande. Yo sí quería, pero más adelante. Y me decía ‘¿cuándo? No hay más adelante…’”, recordó, dejando a la vista un conflicto que se repetía dentro de la pareja.

Rocío Oliva habló de su nueva pareja

En abril, Rocío Oliva blanqueó su relación con Néstor Ortigoza, exjugador y referente de San Lorenzo. Tras varios rumores y fotos juntos, la propia Oliva confirmó el romance. “Es romántico, un caballero. A mí me hace muy feliz”, aseguró. También contó que, con él, volvió a creer en la posibilidad de construir una relación seria: “A veces uno cree que está todo perdido y encontrás a alguien y volvés a apostar al amor”. Aunque negó compromisos formales, no descartó que en un futuro den un paso más: “El tiempo dirá, ojalá que sí”.