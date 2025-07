La reacción de Icardi tras la filtración de su presunto video íntimo: "Mi pareja".

Mauro Icardi rompió el silencio tras la escandalosa filtración de un video íntimo que lo tiene como protagonista y que rápidamente se viralizó en redes sociales. Cansado de los rumores y de las amenazas que venía recibiendo, el futbolista decidió exponer a Natasha Rey, la vedette uruguaya que lo acusa de haberle enviado material privado.

Todo comenzó cuando Rey publicó en sus redes un video íntimo en el que no se ve el rostro del hombre, pero que muchos vincularon con Icardi debido a sus tatuajes. Antes, la mujer había hecho una serie de publicaciones provocadoras dirigidas tanto a Icardi como a su actual pareja, Eugenia “La China” Suárez, a quien llamó “rompe hogares” y “cornuda”. Incluso hizo alusión al cuerpo del jugador con frases irónicas y subidas de tono.

Ante esto, Icardi reaccionó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores. Compartió una captura de los mensajes que Rey le habría enviado en 2023, incluyendo un video semidesnuda y textos como “Soy tu uruguaya Mauro” y “BB”, a los que él nunca respondió. "¿Esta sería mi supuesta 'amante'? Jajajajaja. Qué raro... porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis", escribió el delantero del Galatasaray.

Qué dijo Mauro Icardi en su descargo

En un extenso descargo, fue contundente: “Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas”. Y agregó: “Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar la cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso. Conmigo no jueguen que los prendo fuego”.

Mauro Icardi desmintió a la modelo uruguaya que dijo recibir fotos y videos sexuales del futbolista.

Luego de que el video comenzara a circular, Icardi hizo una nueva publicación con una foto suya en pleno partido, en la que su pantalón deja ver claramente su entrepierna. Acompañó la imagen con un mensaje irónico: “Si van a editar y filtrar por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende. Sean competentes, no baratitos”. Y cerró con un guiño futbolero: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

Mauro Icardi realizó un descargo en sus redes sociales tras la filtración de un supuesto video sexual.

Hasta el momento, “La China” Suárez no hizo declaraciones públicas, aunque ya había reaccionado anteriormente con likes y comentarios a las indirectas de Rey. La polémica continúa creciendo y las redes arden con especulaciones, pero Icardi, lejos de achicarse, eligió contestar con ironía y una advertencia clara: con él, no se juega.