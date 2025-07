¿Por qué Mauro Icardi no juega en Turquía? Qué pasa con el futbolista

Mauro Icardi con la camiseta del Galastasaray.

Mauro Icardi es uno de los delanteros más destacados que tuvo el fútbol argentino en los últimos 15 años. Pese a sus constantes problemas mediáticos provenientes de su vida personal, lo cierto es que se mantiene desde hace mucho tiempo en el Viejo Continente. Y ha logrado destacarse como una de las grandes estrellas del Inter de Milán por mucho tiempo, uno de los equipos más grandes de Europa. También compartió vestuario con figuras de la talla de Lionel Messi, Neymar, Ángel Di María y Kylliam Mbappé en PSG.

Esto le permitió por mucho tiempo ser uno de los jugadores más buscados del fútbol europeo. Sin embargo, su presente no es el mejor y hace siete meses que no juega de manera oficial en Galastasaray de Turquía. En ese sentido, su figura mediática acaparó la atención de los medios y seguidores en las redes sociales, quienes especularon con su condición física por su larga inactividad y sus constantes viajes a la Argentina por los problemas judiciales con su ex pareja Wanda Nara y en medio de su relación actual con María Eugenia la "China" Suárez.

Por qué Icardi no juega en Turquía

Mauro Icardi y un picante posteo, flaco y sin remera.

En cuanto a la razón por la que Icardi no juega hace siete meses es por una lesión que sufrió el 8 de noviembre del 2024. Una rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de su rodilla derecha durante un partido ante Tottenham por la Europa League, que le demandó una larga recuperación, como suelen demandar este tipo de lesiones por la gravedad de la misma. Frente a esta situación, el atacante se sumó a los entrenamientos del club y afronta la última etapa previa a su regreso.

"Seguimos trabajando… Feliz de volver a estar con el equipo y de volver a tocar la pelota. Una lesión dura y muy larga para cualquier futbolista, pero ya estoy de vuelta", posteó Mauro Icardi, emocionado por volver a entrenar tras siete meses. Y agregó: "Una lesión que normalmente se vuelve a los 8/9 meses y estoy volviendo a las canchas a los 7 meses. Después de mucho trabajo diario durante todo este tiempo y siguiendo con lo pactado puedo disfrutar de nuevo. Falta todavía para jugar, pero ya falta menos".

El delantero también compartió una foto sin remera en donde se lo ve en perfectas condiciones, ante las especulaciones que hablaban de que subió mucho de peso. El Galastasaray está realizando la pretemporada en Austria e Icardi se sumó a los trabajos, siendo esto una gran noticia para el entrenador Okan Buruk, quien espera contar con el capitán y goleador argentino, que se entrena en un lujoso hotel del mencionado país con vistas a lo que viene.