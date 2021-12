L-Gante se la pudrió a Cinthia Fernández: "Tomátela"

L-Gante lanzó un picante comentario contra Cinthia Fernández. El cantante se encuentra en medio de un conflicto con su novia, Tamara Báez, que hace unas horas lanzó dardos contra la panelista de LAM.

L-Gante afronta una situación muy complicada. Luego del íntimo video que publicó Cinthia Fernández junto él, Tamara Báez explotó de furia y lanzó dardos contra la panelista de LAM, programa emitido por El Trece. Para colmo, y como si fuera poco, en las últimas horas se hicieron virales nuevas imágenes y un fuerte testimonio del cantante de cumbia contra la mediática.

El video que publicó Cinthia, que culmina con ella y L-Gante al borde de darse un beso, tan sólo fue la primera parte. La segunda cuenta con otra escena muy particular que, sin dudas, captó la atención de las redes sociales.

"¿Querían saber cómo terminó la historia? Por si tenían duda de algo, acá va el verdadero final picante", manifestó la modelo en su cuenta de Instagram.

Luego del acercamiento que se puede ver que tuvieron, el impulsor de "Cumbia 420" se aleja y Cinthia Fernández le expresa: "¿Que te pasa?". Inmediatamente después, el artista de 21 años le responde: "Te falta todavía, qué querés que te diga". Y una vez más, ella se burló marcándole que Cristina Kirchner le cambió el nombre artístico: "De qué te la das 'Elegant'". Finalmente, el cantante se la pudrió y le recordó que no pudo ingresar a las elecciones 2021: "Andá, casi diputada, tomate eso y tomátela de acá".

L-Gante y Cinthia Fernández grabaron un video que generó revuelo en las redes.

Estas nuevas imágenes que se pueden ver en la segunda parte del video podrían despejar las dudas de Tamara Báez, novia de L-Gante, que hace unas horas publicó un polémico mensaje contra Cinthia en una historia de Instagram: "Zorra". La mediática no tardó en responderle, por lo que para el músico es una situación sumamente complicada.

Cómo se conocieron L-Gante y Tamara Báez

De acuerdo a lo que comentó en una entrevista que le concedió a Juana Viale en El Trece, durante el programa de "La Noche de Mirtha", conoció a Tamara Báez a través de un amigo. "Mi novia era compañera de la escuela de un amigo del barrio. A mí me gustaba ella y no me daba atención, ja. En un momento, me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo. Así empezó la relación".

¿Qué pasó entre Tamara Báez, la novia de L-Gante, y Cinthia Fernández?

Todo empezó cuando la panelista de LAM subió un video en su Instagram bailando muy cerca de L-Gante, mientras amagaba a besarlo. El video se trataba del “challange Cumbia 420”, que desafía a los seguidores del cantante a hacer la coreografía de la canción Bar, su colaboración con Tini Stoessel.

Para participar de este desafío viral, Cinthia le pidió a L-Gante que se filmaran bailando juntos para subirlo a sus redes. En el clip, aparecen bailando bastante de cerca y, al final, ella lo agarra de la cara como si ese tuviese a punto de darle un beso. Tamara no se tomó para nada bien ver a su novio en esa situación y, justo después de que Cinthia publicara el video, lanzó una indirecta para ella en sus redes sociales: publicó un sticker de una zorra y debajo escribió ‘Jajajajaj, igualita’”.

Al rato, la novia de L-Gante eliminó el posteo y cuando la acusaron de haber agredido a Cinthia, ella lo negó y dijo que jamás se había referido a aquel video: “Yo no hablé con nadie sobre ningún video... Así que dejen de mentir, che... Señoras grandes mintiendo”, expresó.