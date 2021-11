Cinthia Fernández encaró a la novia de L-Gante tras la polémica: "Le fui a hablar como corresponde"

Cinthia Fernández reveló que enfrentó a la novia de L-Gante, Tamara Báez, tras la polémica por su video bailando con él.

Cinthia Fernández fue como invitada especial al show de L-Gante en el Luna Park, tras la polémica con la pareja del cantante, Tamara Báez. La joven publicó una historia en su cuenta de Instagram con una posible indirecta para ella, tratándola de “zorra”. Ahora, Cinthia contó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que se cruzó con la joven en este evento y mantuvo un entredicho

Cinthia se presentó al programa con la voz afónica de haber cantado tanto la noche anterior y su compañero Ángel de Brito le preguntó si se había cruzado con la novia de L-Gante después del escándalo. A lo que ella respondió que sí y que incluso tuvieron una conversación al respecto.

“¿Te encontraste a la mujer de L-Gante?”, le preguntó de Brito. “Si, obvio. Le fui a hablar como corresponde. No sé si el mensaje fue para mí, yo no me hago cargo porque no dio nombres, pero todos me apuntaron a mí. Si hay algo que no soy es zorrita”, aseguró ella.

Cuando el conductor de LAM le preguntó si había pasado algo entre L-Gante y ella, exclamó: “¡No! ¿Estás loco? Es más, hoy van a ver el verdadero final en Instagram. Hoy van a ver lo que realmente pasó entre nosotros”. Horas más tarde, publicó en su Instagram otro video del momento, en donde aparece L-Gante alejándose de ella después de la pose final, evidenciando que no hubo ningún beso entre ellos.

¿Qué pasó entre Tamara Báez, la novia de L-Gante, y Cinthia Fernández?

Todo empezó cuando la panelista de LAM subió un video en su Instagram bailando muy cerca de L-Gante, mientras amagaba a besarlo. El video se trataba del “challange Cumbia 420”, que desafía a los seguidores del cantante a hacer la coreografía de la canción Bar, su colaboración con Tini Stoessel.

Para participar de este desafío viral, Cinthia le pidió a L-Gante que se filmaran bailando juntos para subirlo a sus redes. En el clip, aparecen bailando bastante de cerca y, al final, ella lo agarra de la cara como si esetuviese a punto de darle un beso.

Tamara no se tomó para nada bien ver a su novio en esa situación y, justo después de que Cinthia publicara el video, lanzó una indirecta para ella en sus redes sociales: publicó un sticker de una zorra y debajo escribió ‘Jajajajaj, igualita’”.

Al rato, la novia de L-Gante eliminó el posteo y cuando la acusaron de haber agredido a Cinthia, ella lo negó y dijo que jamás se había referido a aquel video: “Yo no hablé con nadie sobre ningún video... Así que dejen de mentir, che... Señoras grandes mintiendo”, expresó.