Conmoción en el espectáculo por la amenaza a una histórica figura de Telefé y El Trece.

Adriana Salgueiro conmocionó al mundo del espectáculo este martes 18 de noviembre al comentar en Intrusos que había radicado una denuncia por una amenaza de muerte que recibió recientemente, mientras se encontraba haciendo un vivo de TikTok. La reconocida actriz, de extensa trayectoria en Telefé, Canal 13 y otras icónicas señales de la televisión argentina, ahondó en detalles en una entrevista con A La Tarde.

En diálogo con Karina Mazzocco, la emblemática figura se mostró sumamente nerviosa por lo vivido, al punto tal de poder articular correctamente con palabras lo que quería transmitir: "No es que recibí una segunda amenaza, sino que pudimos… se pudieron agregar a la causa unas… es que tengo tan limitado el vocabulario para hablar en este caso. Se pusieron… se pudieron arreglar. Perdón por mis nervios, porque la verdad es un momento que no pensé estar pasándola tan mal. Se agregaron cosas nuevas a la causa de las cuales no puedo hablar todavía, hasta que la fiscalía no me lo permita".

Adriana Salgueiro fue amenazada de muerte.

Tras ello mencionó que nunca había padecido esto a lo largo de su trayectoria y que esto la sorprendió "porque yo soy una persona que, bueno, la gente me conoce, sabe, yo no me meto en política; no debo plata; no eché a nadie; no hice nada que pudiera haber herido ningún tipo de susceptibilidades. Y si en algún momento hice algún comentario que no gustó, a lo mejor pedí disculpas. Pero no, no entiendo". "Voy a llegar hasta el final con esto, eh. No me voy a rendir por más de que la esté pasando horrible”, advirtió.

Por otra parte, contó que "está identificada la persona" que perpetró la amenaza y que "es una mujer", pero no puede dar detalles. Además, explicó que "mañana exactamente a las catorce horas tengo que ir a una dirección especial a retirar mi botón antipánico y además me han dado los números telefónicos". "Se comunicaron conmigo para hacerme un seguimiento permanente en todos estos días, para saber cómo estoy y cómo están las cosas", añadió.

También deseó que "esto pudiera ser el principio de que exista alguna regulación para que se termine esta cosa del anonimato, lo voy a hacer. Y si tiene que quedar así, así quedará. Pero yo no me voy a rendir, no voy a dejar que esto siga así”. "Más allá de mi tema en particular, no puede ser que la gente tenga la impunidad de decirte lo que quiere y vos estés absolutamente desprotegida. Puede no hacerte nada como puede", concluyó.