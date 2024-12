Tras salir del quirófano, Adriana Salgueiro contó el drama de salud que vive: "Concientizar"

Adriana Salgueiro contó el problema de salud que tuvo.

Adriana Salgueiro es una actriz y modelo argentina con décadas de trayectoria en el espectáculo y, dada su relevancia en el medio, su reciente noticia sobre lo que atraviesa causó repercusión. La celebridad compartió en sus redes sociales un video desde una institución de salud para contar lo que le pasa.

La exfigura de canales como El Trece y Telefe contó que tuvo que sacarse un carcinoma de su rostro e hizo hincapié en la importancia de hacerse chequeos y consultar con el médico regularmente a modo de prevención. "Hola! ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy compartiendo todo con ustedes, lo bueno, lo malo y en realidad lo quería hacer por tres razones", comenzó su descargo Salgueiro.

"La primera es porque me gusta compartir absolutamente todo con ustedes. La segunda, para agradecer porque acabo de operarme de un carcinoma que tenía en la nariz en el Hospital Británico, donde me atendió la doctora Nati, que es una genia", continuó la modelo. Y siguió: "La tercera idea era concientizar a la gente con el tema del cuidado del sol, porque yo hace 20 años que no tomo sol y me siguen saliendo estas cosas. Por suerte salió todo muy bien. Me lo hicieron con una cirugía especial que tiene que ver con la cara. Y bueno, como digo yo, es una cosa menos que me tenía un poco preocupada. Acá estoy, vamos para adelante todavía".

Adriana Salgueiro, en el hospital.

Hace cuatro años, la celebridad había revelado información sobre su salud y relató: "No tengo cáncer de piel, tengo epiteliomas que son perfectamente extraíbles. Me lo sacan y ya está, quiero decir esto porque se está armando una bola que me genera muchísima angustia".

El drama de salud de Lizy Tagliani en su juventud

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato Lizy Tagliani.

La humorista estaba en medio de un pase radial con La Negra Vernaci en la Pop y la premiada locutora la consultó por dónde se le cayó el prótesis. "Por la cicatriz. Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron", agregó su descargo Lizy.