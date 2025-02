Florencia Raggi y Gaby Sabatini se animaron y dieron la noticia más feliz: "Pudimos" .

Florencia Raggi recibió una visita especial en el teatro y se mostró sorprendida ante la aparición de la tenista Gabriela Sabatini, quien aprovechó la ocasión para posar con la actriz. Raggi no dudó en compartir la foto con el increíble parecido y anunció la noticia más feliz.

A través de su Instagram, Florencia Raggi compartió una foto junto a Gaby Sabatini y evocó un divertido recuerdo sobre el parecido que le encuentran con la tenista: "A los 12/13 años cuando mis hormonas pedían un cambio mi madre aceptó llevarme a los de Roberto Giordano, y allí empezó todo! No mi carrera de modelo, sino el descubrimiento de un gran parecido. Por la calle siendo aún yo una ignota, me gritaban hasta de noche: 'Chau Gaby!!!' (Sabatini) cosa que me descolocaba y sorprendía. Gaby brillaba, ya era una estrella en todas las canchas y muy querida. Luego empecé a desfilar y una vez nos cruzamos muy de lejos en lo de Elsa Serrano, diseñadora que la vestía. Elsa prestaba mucha atención en lo que me ponía porque decía que luego Gaby en gral era lo elegía. Miles de veces me dijeron ¡Pero qué parecidas! y más de una vez me han pedido fotos creyéndome “la tenista”".

"Hace unos años nos vimos de frente por primera vez, más bien cruzando brazadas en Megatlon, pudimos contarnos cuantas veces nos confundían, y divertidas nos prometimos una foto para compartirla. Ayer Gaby vino a vernos al teatro, un lujo, y finalmente posamos juntas… yo la miraba y sentía verme no en un espejo sino en alguien de carne y hueso, rarísimo y hermoso. Al verla me sentía más parecida a ella que a mí, notorio… Igual prometí para la próxima, esperarla con mi pelo lacio, que así se hará más evidente nuestro (ancestral?) parecido", sumó Florencia Raggi, quien en la actualidad está en pareja con Nicolás Repetto.

El increíble parecido entre Florencia Raggi y Gaby Sabatini.

Por último, la actriz que está protagonizando la comedia Matar a mamá lanzó un divertido comentarios en alusión a su parecido con Gaby Sabatini, con una situación que vivió la tenista a la salida del teatro: "A la salida, me cuenta, que

la felicitaban por la obra. Separadas al nacer @sabatinigaby".

Florencia Raggi habló del mal momento que atraviesa con Nicolás Repetto

Florencia Raggi compartió sus reflexiones sobre la nueva etapa que está viviendo junto a su pareja desde hace varias décadas, Nicolás Repetto. Aunque hay cambios que forman parte del ciclo natural de la vida, la actriz confiesa que adaptarse a esta nueva realidad no fue nada fácil. La actriz habló del famoso "nido vacío", una experiencia que, aunque esperada, puede ser muy desafiante. En una reciente entrevista en "La noche perfecta", Florencia mencionó la independencia de sus hijos, Francisco (23) y Renata (25), señalando lo duro que ha sido el proceso: “Con Nico estamos atravesando esto y ha sido realmente complicado... No me imaginé que sería tan difícil”, compartió.

Durante la charla, también recordó un divertido incidente de su primera cita con Nicolás, explicando que el cambio con sus hijos llegó de manera inesperada. “Todo sucedió muy rápido, y después de la pandemia, las emociones estaban a flor de piel. No hubo tiempo para prepararse”, reflexionó. Florencia Raggi expresó que, si hubiera pasado por un proceso más gradual, quizás habría sido menos complicado. “Recuerdo que en mi caso, un día salí de casa pensando que volvería y nunca regresé. Esa familia ya no existía de la misma forma. Pero lo bueno es que si la relación con la pareja está bien, todo mejora. Te reconectas desde otro lugar, sin distracciones. Los hijos suelen ser una distracción, especialmente cuando te dedicas a ellos”, concluyó.