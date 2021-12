Estafado y sin plata, el difícil momento de González Oro en Uruguay: "Voy a contar todo"

El periodista y conductor radial abrió su corazón para contar el pésimo momento emocional que atraviesa en Uruguay.

Oscar "El Negro" González Oro estalló de furia y salió a ventilar todo su enojo en Instagram, luego de ser estafado y maltratado. El periodista y conductor radial sufrió otro embate sentimiental y recurrió a las redes sociales para hacer catársis. "Voy a contar todo", sentenció.

En Uruguay, González Oro decidió no abandonar la profesión y trabajar en el Diario del Este como Jefe de Redacción. Pero su experiencia en el país vecino terminó de mala manera. "En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", comenzó diciendo.

Además, en una segunda publicación, el reconocido presentador argentino dejó entrever otro conflicto del que decidió no explayarse demasiado, aunque deslizó: "Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país". En tanto, en una historia que subió a esa misma red social, González Oro escribió: "Fe, que 2022 será mejor", dando a entender que pese al mal momento que está atravesando, no pierde las esperanzas de un futuro prometedor.

El mensaje de Oscar González Oro que alarmó a todos: "La soledad me agobia"

A mediados del 2020, Oro decidió mudarse a Uruguay y continuar con su trabajo desde el país vecino. "Me harté de estar encerrado en mi departamento, sin poder poder salir, sin poder ir a visitar a un amigo, sin poder llevar a alguien a comer a casa", había ducho en su momento cuando abandonó Argentina en medio de la pandemia del coronavirus.

Pero al parecer el conductor no está conforme con su decisión y lo dejó en claro con un preocupante posteo. "Buen día. Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento", arrancó diciendo el Negro Oro en sus historias de Instagram. Según él, "en cuanto al programa está contento" porque es lo que quería hacer, pero no hay otra cosa que lo motive: "El programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 (horas) por vivir".

"Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo un seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos", manifestó el conductor, preocupado por su situación. El mayor problema para Oro es, sin dudas, la soledad. "Trato de llenar esas 22 horas que son únicamente mías. ¡Ya no soporto tanto silencio en esta casa! Pero en este momento esta es mi vida", afirmó.