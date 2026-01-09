El celular también puede ayudarte a dormir mejor: cómo aprovecharlo

El uso nocturno del celular afecta directamente el descanso.

El celular ya no es solo un dispositivo: para millones de personas se volvió una extensión del cuerpo. Es lo primero que se mira al despertar y lo último antes de dormir. En Argentina, distintos relevamientos sobre hábitos digitales indican que un usuario promedio pasa entre 4 y 8 horas diarias frente a la pantalla, un número impulsado por las redes sociales, la mensajería constante y las plataformas de streaming. El problema aparece cuando ese uso se traslada a la noche y afecta directamente el descanso.

En ese escenario, especialistas en salud digital y sueño coinciden en un punto clave: aprender a desconectarse del celular antes de dormir es una de las estrategias más efectivas para mejorar la calidad del sueño y reducir el cansancio mental. No se trata de abandonar la tecnología, sino de ponerle límites claros en un momento crítico del día.

Desde la psicología y la medicina del sueño, profesionales argentinos advierten que el uso del teléfono en las horas previas a acostarse impacta tanto a nivel físico como emocional. La luz azul de las pantallas interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia, lo que dificulta conciliar el sueño y hace que el descanso sea menos profundo. A eso se suma el bombardeo constante de estímulos: notificaciones, redes sociales, mensajes y noticias que mantienen al cerebro en estado de alerta.

“No se trata de demonizar la tecnología, sino de cortar la hiperconexión antes de dormir”, explican desde equipos de salud mental que trabajan con ansiedad e insomnio. La dificultad para pasar incluso media hora sin revisar el celular suele ser una señal de alerta permanente, incompatible con un descanso reparador. Este fenómeno, conocido como nomofobia —el miedo a estar sin el teléfono—, afecta en mayor o menor medida a una gran parte de los usuarios de smartphones.

Hay herramientas digitales que ayudan a desconectarse.

Trucos del celular para dormir mejor

Una recomendación básica es activar el modo avión al menos una hora antes de acostarse. Esto no solo evita interrupciones, sino que ayuda a reducir la estimulación digital y prepara al cuerpo para el descanso. Otras medidas habituales incluyen dejar el celular fuera del dormitorio, desactivar notificaciones nocturnas, usar un despertador tradicional o configurar la pantalla en escala de grises para que resulte menos atractiva.

Herramientas digitales para desconectarse

Los propios celulares ofrecen funciones pensadas para reducir el uso nocturno. Tanto Android como iOS incluyen opciones de Bienestar Digital o Tiempo de Uso, modos No Molestar, Concentración y Modo Sueño, que permiten silenciar alertas, limitar apps y crear rutinas automáticas de desconexión. Usadas de forma estratégica, estas herramientas ayudan a cortar la hiperconectividad sin renunciar por completo al teléfono.

Aunque el cambio de hábito puede incomodar al principio, quienes lo sostienen coinciden en los beneficios: dormir mejor, despertarse con mayor claridad mental y sentirse realmente descansados. En tiempos de conexión permanente, desconectarse un rato también es una forma concreta de cuidado personal.