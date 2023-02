El desgarrador testimonio de la madre de Chano: "No se despertó"

Marina Charpentier reveló cómo se encuentra su hijo Chano tras haber sido internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi.

Santiago "Chano" Charpentier todavía está internado en el Sanatorio Otamendi con un pronóstico reservado. A raíz de esta situación, salió a hablar Marina, su madre, para revelar algunos detalles de su salud y explicar cómo fue que terminó hospitalizado en el centro médico.

"Él vive solo, ya tiene 41 años, yo estaba en Uruguay de vacaciones. Tiene una terapia que consta de grupos, de terapia individual, de un psiquiatra cada 15 días y le hacen un screening toxicológico que incluye todas las sustancias. Siempre dio negativo, incluso el último", indicó Marina Charpentier en diálogo con Lanata Sin Filtro, el programa que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre. La mujer había hecho un duro posteo en sus redes sociales hacia aquellas personas que opinaban con "liviandad sobre el dolor del otro".

Al mismo tiempo, Marina dijo que Chano no estaba consumiendo pero "no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil". Con respecto a las horas previas a su internación, ya que su vida transcurría cerca de los instrumentos y los ensayos con su banda: "Por circunstancias de la vida que pertenecen a su intimidad empezó a estar triste, empezó a hablar conmigo, incluso con vos -por Lanata- él estaba con una chica que está frecuentando y se sintió mal y ella llamó a la guardia, lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino a una ambulancia y llegó a terapia intensiva".

Además, agregó que ingresó al Sanatorio Otamendi con una neumonía, lo intubaron, y la única vez que se despertó, intentó sacarse el tubo, por lo que se lastimó la garganta y lo sedaron. "Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos. Tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos", precisó Marina.

El enigmático mensaje que había escrito Chano en sus redes: "Gente oscura"

Horas después de su exitosa presentación en La Plata por los 140 años de la ciudad, Chano Moreno Charpentier generó gran preocupación con un enigmático mensaje en sus redes sociales. Con un contundente descargo sobre los "peligros" de su entorno, el cantante alertó a sus fanáticos y se volvió tendencia en redes sociales.

En medio de un exitoso presente luego del lanzamiento de su nuevo sencillo Instante y tras haber sido dado de alta en la clínica de rehabilitación en la que estuvo internado durante varios meses, el exlíder de Tan Biónica alertó sobre los posibles daños que podría causarle su entorno. "Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más", empezó por decir.

Sin embargo, luego continuó: "Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”. Ante esta contundente oración que generó gran conmoción, Chano se explayó: "Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random".

En este marco, el intérprete de Mecha amplió: "Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’". Ante estas declaraciones, el músico aseguró que "nunca vivió algo así" y que "tal vez no sea nada", pero lo cuenta "por si le pasa algo".