Dolor por la muerte que golpea a Luis Ventura: "Hasta siempre"

Luis Ventura perdió a un ser querido: "Hasta siempre".

Luis Ventura, uno de los periodistas más emblemáticos del espectáculo argentino, atraviesa un duro momento personal: el reciente fallecimiento de un integrante importante de su familia. A través de sus redes sociales, el exIntrusos compartió una imagen y expresó su dolor.

Se trata de su perro Porky. En su cuenta oficial de Instagram compartió una emotiva foto del bulldog francés acompañado de un mensaje de despedida: “Hasta siempre, querido amigo”. La imagen y la frase resonaron con fuerza, reflejando el profundo vínculo que unía a Ventura con su mascota.

La fuerte relación de Luis Ventura con los animales

El amor de Ventura por los perros no es algo nuevo ni superficial. En 2017 relató el inesperado fallecimiento de otro de sus perros, Poker, víctima de un golpe de calor. “Vamos a cremarlo y sus cenizas se van a quedar en mi casa, obviamente”, expresó conmovido mientras su familia lloraba la pérdida

Y antes, en junio de 2014, otra mascota entrañable: Rocko, un boxer que lo acompañó durante 12 años, falleció, dejando a Ventura sumido en un dolor profundo. Pero este afecto canino no es solo anecdótico. En varias ocasiones, Ventura habló de cómo convive con la muerte. En 2022, se animó a dar una entrevista dentro de un ataúd, en la que confesó que "la muerte no me mueve un pelo", porque ya vivió múltiples pérdidas cercanas: sus padres, su hermano y sus perros. “Duermo todas las noches en una habitación donde están las cenizas de mi padre, mi madre y todos los perros que he tenido”, explicó.

El día que Luis Ventura se animó a meterse adentro de un ataúd.

Ese vínculo tan fuerte que tiene con sus animales trasciende lo sentimental y entra en lo espiritual: él los conserva en una especie de capillita íntima, donde enciende velitas, conversa con ellos y busca señales La partida de Porky vuelve a poner de relieve ese lazo inquebrantable.