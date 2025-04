Luis Ventura contó el drama que atraviesa en televisión.

Luis Ventura habló en sus redes sociales sobre el temor con el que convive después de recibir amenazas fuertes, por las que está custodiado. El periodista de espectáculos dio a conocer que habló con personal de seguridad de todos los lugares en los que se mueve, ya que teme por su integridad física dado el alto nivel de agresividad en los mensajes que le enviaron.

El conductor de televisión contó que el motivo de las amenazas estaría vinculado al escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, y la denuncia de la periodista de El Trece. "Custodiado hasta las bolas. Del sábado en adelante tengo custodia en Lanús, en Capital y en América TV con personal de la Comisaría 14", comenzó su descargo el comunicador.

"Es lo que me toca y me consideran en todo momento. Hice la denuncia en la Justicia y esta es la devolución, lo quería decir", concluyó su descargo de redes sociales. Al mismo tiempo, Ventura aprovechó su lugar en el ciclo A la Tarde para pronunciarse sobre lo que atraviesa allí: "Esta vez fue inhumano, asesino. Decir que te van a decapitar... no es una palabra que se escuche frecuentemente, y sobre todo cuando involucran a tu familia", y sumó: "También recibí agresiones físicas en varias oportunidades. Yo no participé de la mayoría de los programas que tenían que ver con Canosa porque no quería entrar en eso. Los que me amenazan me meten con el tema de Lizy, la pedofilia... Me dijeron que me corra, que deje de boquear y que me van a venir a buscar. Son amenazas descabelladas, con un dejo de locura".

La palabra de Adrián Suar tras el escándalo de Canosa en El Trece

"La denuncia la hace Viviana, es una persona adulta. Son cosas que no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia, veremos qué dice la Justicia. No me puedo hacer responsable de lo que hace. A veces pasa. Me dedico hace muchos años a esto. Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla de El Trece. Pero sí me gusta un canal tranquilo. A veces se me desmadran las cosas y trato de volver al eje de lo que siempre fue El Trece", comentó "El Chueco". Y cerró: "Todos nos mandamos a penitencia y decimos 'acá estuvimos mal', nos pasa a todos. Hablé con Viviana puertas para adentro sobre lo que quiero para El Trece, y ella lo entendió perfectamente. Espero que podamos convivir civilizadamente".

Luis Ventura.

El descargo de Lizy Tagliani tras la acusación de Canosa

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", sostuvo Tagliani.