Desesperante descargo de Nai Awada tras ser acosada en la calle: “Estoy temblando”

La actriz se sinceró en sus redes sobre el momento que vivió con un hombre que le escribió cientos de mensajes. Nai Awada informó que no dejaría lo acontecido en la nada y que haría la denuncia correspondiente.

Nai Awada se expresó a través de sus redes sociales sobre una situación de acoso que vivió recientemente, al salir de su peluquería. En su descargo, la hija del actor Alejandro Awada reveló que un hombre que ejercía grooming y le enviaba centenares de mensajes en sus redes se le acercó, lo que le provocó un gran temor.

“Se me acaba de aparecer un acosador en la puerta de mi peluquería. Un demente que me mandaba cien mil mensajes y se apareció a acosarme a la salida de la peluquería . Estoy temblando”, comenzó su descargo la actriz en su cuenta en Twitter, tras haber sido interceptada en la vía pública por un hombre que le demostraba su supuesto enamoramiento mediante mensajes directos de Instagram.

Cuando estuvo un poco más tranquila, Awada volvió a referirse al tema y dejó en claro que no lo dejaría así. “Gracias a todos por sus mensajes … pasé un día horrible . Sigo con miedo. Mañana voy a hacer la denuncia con la policía y tomé todos los recaudos. Ojalá ninguna mujer tenga que pasar esto. No se me va de la cabeza y tengo mucho miedo”, continuó la celebridad e hizo saber a su público cuán fuerte fue el shock que recibió por la situación que vivió.

“Porque primero preferí escracharlo ya que la Justicia acá es muy muy lenta y sentí que no me iban a ayudar”, respondió Awada ante una pregunta sobre por qué esperaba hasta el día siguiente para denunciar. Y agregó al respecto: “Prendo la tv y lo primero que veo es ‘detuvieron al acosador de Romina Manguel’. ¿Cuánto más vamos a aguantar? Ayer tuve un ataque de pánico. Esperé a ir hoy a hacer la denuncia porque ayer tenía mucho trabajo y necesitaba reponerme. Me afectó muchísimo emocionalmente. Quiero agradecer muchísimo a todos los medios que hicieron eco de lo que me pasó así a nadie más le pasa”.

El enojo de Nai Awana con el programa de Karina Mazzocco

Hace algunas semanas, Nai Awada se expresó en sus redes sobre su malestar con el ciclo A la Tarde, por haberla hecho esperar mucho tiempo antes de una nota. “Es la primera vez que me levanto y me voy de un lugar. Trabajé muchísimo en América pero hacerme esperar una hora con situación de pandemia para una nota en piso sin que nadie siquiera venga a pedirme disculpas es una falta absoluta de respeto. Así estamos”, lanzó la actriz.