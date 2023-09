Conmoción por la despedida de Gabriel Schultz: "Estoy mal"

El conductor de Radio Metro hizo un triste anuncio en su programa de radio. Gabriel Schultz no pudo contener las lágrimas.

Gabriel Schultz, histórico integrante de Radio Metro, se quebró al aire mientras hacía un triste anuncio. El periodista forma parte de la emisora desde su creación y este año llegó a conducir el programa de la primera mañana luego de haber sido productor y panelista de Matías Martín, y luego de Perros de La Calle, con Andy Kusnetzoff a la cabeza.

El 2023 fue un año especial para Schultz, ya que, además de liderar Código Metro (lunes a viernes de 6 a 9), fue convocado para formar parte de la mesa de Polémica en el Bar, el programa conducido por Marcela Tinayre en América TV. De hecho, el anterior horario del ciclo creado por Gerardo Sofovich le generó serios problemas de sueño. "Creo que me muero en septiembre", lanzó hace unos meses el exconductor de TVR.

Sin embargo, todo cambió en las últimas semanas. Polémica pasó a emitirse los fines de semana y las autoridades de Metro le comunicaron que su programa dejará el aire el viernes 28 de septiembre. Y este jueves Schultz se encargó de anunciarlo a sus oyentes: "Estoy triste porque siento que si a este programa las autoridades le hubieran dado tiempo se habría instalado en el dial como una opción válida. Lamentablemente, la actualidad de Metro hace que cualquier programa no tenga la medición que una empresa quiere. Y caímos nosotros en la volteada".

Luego, anunció que a partir de la semana que viene en ese horario habrá música y reveló tanto que él como su equipo lo sabían desde hace semanas. "Yo esperé a hoy para comunicarlo y quizás hayan notado en este último mes que era difícil que estuviéramos todos. Porque realmente era muy difícil sostener el entusiasmo, dado que esta noticia la sabemos desde hace un mes", indicó, visiblemente enojado con la situación.

"Primero nos dijeron que íbamos a seguir hasta fin de año. Ya eso nos dolió. Y hace un par de semanas nos dijeron que no, que ni siquiera a fin de año, que terminábamos a fines de septiembre", continuó. "No es una decisión nuestra absolutamente. Ninguno de nosotros quería dejar este programa, todos queríamos seguir haciéndolo...", subrayó en relación a sus compañeros Candelaria Botto, Sebastián Davidovsky, Juan Fernández y Vanesa Donisi.

El conductor siguió con su descargo, pero no pudo contener las lágrimas: "No nos dieron esa posibilidad las autoridades de la radio de seguir haciéndolo. Es una decisión que no compartimos y que no nos gusta...". "Yo en lo particular estoy un poco con la voz quebrada porque el lunes va a ser la primera vez, en mis últimos años, en que me voy a levantar y no voy a ir a ninguna radio. Hace 34 años que me levanto y voy a una radio y el lunes no. Y estoy mal por eso", remarcó.

Gabriel Schultz fue durísimo con los directivos de radio Metro

Tras anunciar el fin de Código Metro, Gabriel Schultz apuntó directamente contra las autoridades de la emisora. Además, también habló como nunca de la decisión que tomó cuando sus antiguos compañeros abandonaron la radio para comenzar un nuevo camino en Urbana Play.

"Perdonen que lo haga personal, pero me pasa eso. Entonces, lo siento muy injusto. Y me duele. Porque no hicimos las cosas mal", fustigó el conductor. "Las hicieron mal otros. En los últimos tres años, esta radio tuvo cuatro directores. No hay ninguna radio que en tres años cambie cuatro veces la dirección y le vaya bien. No fue nuestra decisión hacer eso", resaltó sobre los constantes cambios que sufrió la emisora que es propiedad de Alpha Media.

"Esta radio fue manejada de esa manera y el resultado es éste y los que pagamos somos nosotros. Por eso me da bronca. Estoy en Metro desde 2001. La hicimos a esta radio. La hice junto a Cayetano, de los que están al aire. Y ver cómo la destruyeron entristece", continuó, indignado.

"Y yo me quedé en esta radio cuando mis excompañeros me ofrecieron ir a otros lados, pero yo dije 'me quedo en Metro a pelearla' y perdí. Y me da mucha tristeza eso", destacó Schultz y concluyó: "Porque yo sé lo que hay que hacer para que a Metro le vaya bien, pero no somos nosotros los que decidimos. Entonces, alguna idea que anda por ahí de poner música en una radio donde la gente no viene a escuchar música es triste, porque no es lo que el oyente de Metro, humildemente creo, espera de nosotros".